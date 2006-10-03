به گزارش خبرگزاري مهر، مدير كل دفتر امور هنرهاي تجسمي با اعلام اين خبر گفت: "چند سال قبل پيشنهاد برگزاري نمايشگاه طراحي پارچه و لباس مطرح شده بود، اما امسال وزير ارشاد پس از بازديد از نمايشگاههاي لباس و پوشش اسلامي در دانشگاه الزهراء و مصلاي تهران بر برگزاري اين نمايشگاه تاكيد كرد و با حمايت و توجه معاونت امور هنري مقدمات برگزاري اولين دوسالانه طراحي پارچه و لباس در سال جاري فراهم شد."

حبيب اله صادقي در ادامه افزود: "عنوان نمايشگاه دوسالانه طراحي پارچه و لباس بين المللي است، اما امسال اين نمايشگاه به صورت ملي برگزار مي شود و در دوره هاي بعد دوسالانه بين المللي خواهد بود."

مدير كل دفتر امور هنرهاي تجسمي هويت بخشي به مظاهر و جلوه هاي فرهنگ عمومي و اجتماعي را بر اساس فرهنگ غني و ارزشمند ايراني - اسلامي هدف برگزاري اين دوسالانه خواند و گفت: "هنرمندان معاصر كشور مي توانند با حضور خود در اين دوسالانه آثاري را در طراحي پارچه و لباس با مولفه هاي فرهنگي و معنوي ايراني - اسلامي و دوران بعد از انقلاب اسلامي ارائه كنند."

نخستين نمايشگاه دوسالانه طراحي پارچه و لباس 14 تا 28 دي ماه امسال در فرهنگسراي نياوران برگزار مي شود و علاقمندان و طراحان لباس تا 20 مهرماه فرصت دارند فرم هاي شركت در نمايشگاه را از دبيرخانه دريافت كنند. ملهت ارسال آثار از اول تا 9 آذرماه است و نتايج ارزيابي آثار 18 آذرماه اعلام خواهد شد.

شركت در اين نمايشگاه براي همه علاقمندان آزاد است و آثار ارسالي با موضوع آزاد بايد مبتني بر مواريث و معاريف فرهنگ ايراني - اسلامي باشد. طراحي لباس براي تمامي گروههاي سني و صنفي آزاد است و طرح هاي اوليه بايد روي مقوا به صورت قاب شده باشد و در مرحله نهايي طراحان بايد طرح هاي خود را در نمايشگاه به صورت زنده به اجرا بگذارند.

هر طراح مي تواند حداكثر 15 اثر را به دبيرخانه ارائه كند و ارائه آثار به دبيرخانه فقط به صورت حضوري پذيرفته مي شود. علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت فرم دوسالانه مي توانند به دبيرخانه نمايشگاه واقع در خيابان انقلاب، بلوار استاد شهريار، جنب تالار وحدت، دفتر امور هنرهاي تجسمي يا آدرس اينترنتي www.pooshesh.org مراجعه كنند يا با شماره تلفن 7-66705101 تماس بگيرند.