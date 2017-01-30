  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان معارفه شد

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان معارفه شد

بوشهر - در مراسمی با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر و فرماندار شهرستان تنگستان، عباس مغانی به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی استان در این معارفه بر لزوم تسریع وپیگیری برنامه های این اداره در تنگستان تاکید کرد.

سهیل مهاجری گفت: انشالله تلاش خواهیم کرد در دهه مبارک فجر و در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف استان شاهد افتتاح این اداره در یکی دیگر از مناطق مهم استان نیز باشیم.  

وی از زحمات چندین ساله حسن یوسفی رئیس سابق این اداره نیز تشکر کرد وبرای ایشان آرزوی تندرسی وسلامتی در دوران بازنشستگی کرد.

گفتنی است، عباس مغانی دارای فوق لیسانس گیاه شناسی است و قبل از این نیز به‌عنوان مسئول نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش بوشکان شهرستان دشتستان انجام وظیفه می‌کرده است.

کد مطلب 3892400

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ذبيح الله بیگی IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      با سلام و سپاس و فروان از زحمات عالی و گرانقدر شما آقای مغنی تبریک عرض میکنیم انشاالله در مقام والاتر.
    • شمشاد عاطفت دوست IR ۰۹:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام انتصاب بجا وشایسته مهندس مغانی به عنوان سرپرست منابع طبیعی شهرستان تنگستان را صمیمانه تبریک میگویم .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه