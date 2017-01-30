سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان معارفه شد

بوشهر - در مراسمی با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر و فرماندار شهرستان تنگستان، عباس مغانی به عنوان سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان معرفی شد.