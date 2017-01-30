سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنگستان معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل منابع طبیعی استان در این معارفه بر لزوم تسریع وپیگیری برنامه های این اداره در تنگستان تاکید کرد.
سهیل مهاجری گفت: انشالله تلاش خواهیم کرد در دهه مبارک فجر و در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف استان شاهد افتتاح این اداره در یکی دیگر از مناطق مهم استان نیز باشیم.
وی از زحمات چندین ساله حسن یوسفی رئیس سابق این اداره نیز تشکر کرد وبرای ایشان آرزوی تندرسی وسلامتی در دوران بازنشستگی کرد.
گفتنی است، عباس مغانی دارای فوق لیسانس گیاه شناسی است و قبل از این نیز بهعنوان مسئول نمایندگی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بخش بوشکان شهرستان دشتستان انجام وظیفه میکرده است.
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