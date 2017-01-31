مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در خارگ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز به همت سپاه حفاظت فرودگاه خارگ مراسم ورود نمادین حضرت امام خمینی (ره) در فرودگاه شهدای جزیره خارگ برگزار شد.

وی افزود: مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی (ره) برای کسانی که روزهای انقلاب را به یاد ندارند مهمی است که باید در همه ابعاد به آن توجه شود که در این مراسم سعی شد که از حضوردانش آموزان و دانشجویان استفاده شود.

رضایی تصریح کرد: امام(ره) با آن بصریت نابی که داشتند و توانسته بودند حتی قبل از پیروزی انقلاب نیز اندیشه‌هایشان را به اطرافیان ارائه دهند، به عنوان جلودار این انقلاب، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

بخشدار ویژه خارگ یاد آور شد: تمامی مراسمات دهه مبارک فجر در جزیره خارگ با مشارکت اهالی شریف جزیره خارگ صورت خواهد گرفت و این همراهی نوعی همدلی و همزبانی دولت و مردم است.