  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در خارگ برگزار شد

مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در خارگ برگزار شد

بوشهر - در آئینی با حضور مردم و مسئولان، مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در خارگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز به همت سپاه حفاظت فرودگاه خارگ مراسم ورود نمادین حضرت امام خمینی (ره) در فرودگاه شهدای جزیره خارگ برگزار شد.

وی افزود: مراسم نمادین ورود حضرت امام خمینی (ره) برای کسانی که روزهای انقلاب را به یاد ندارند مهمی است که باید در همه ابعاد به آن توجه شود که در این مراسم سعی شد که از حضوردانش آموزان و دانشجویان استفاده شود.

رضایی تصریح کرد: امام(ره) با آن بصریت نابی که داشتند و توانسته بودند حتی قبل از پیروزی انقلاب نیز اندیشه‌هایشان را به اطرافیان ارائه دهند، به عنوان جلودار این انقلاب، نقش تعیین کننده‌ای در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.

بخشدار ویژه خارگ یاد آور شد: تمامی مراسمات دهه مبارک فجر در جزیره خارگ با مشارکت اهالی شریف جزیره خارگ صورت خواهد گرفت و این همراهی نوعی همدلی و همزبانی دولت و مردم است.

کد مطلب 3892470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها