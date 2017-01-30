اوباما: با هرگونه «تبعیض مذهبی» علیه افراد مخالفم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «کوین لویس» سخنگوی «باراک اوباما» روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس جمهور پیشین آمریکا در همراهی با مخالفت های سیاسی شهروندان این کشور علیه سیاست محدودیت مهاجرتی ترامپ، مخالفت خود را با اِعمال تبعیض علیه افراد بر پایه دین و مذهبشان اعلام کرد.

کوین لویس گفت: «توسل جستن شهروندان [آمریکا] به حق قانونی خود برای برگزاری گردهمایی، سازماندهی و رساندن صدای خود به گوش مقامات منتخب دقیقاً همان چیزی است که از شهروندانمان در هنگام به خطر افتادن ارزشهای آمریکا انتظار داریم».

وی در ادامه افزود که اوباما تحت تأثیر میزان مشارکت شهروندان در بیان مخالفتهای خود علیه سیاست مهاجرتی ترامپ قرار گرفته است.

گفتنی است اعتراضاتی که در واکنش به سیاست محدودیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد.

گزارشات واصله حاکی از آن است که علاوه بر فرودگاه های مختلف آمریکا، در شهرهای مهمی همچون نیویورک و واشنگتن نیز مردم در اعتراض به سیاست های مهاجرتی ترامپ به خیابان ها آمده اند. همچنین گزارش هایی نیز درباره تجمع هزاران معترض در برابر کاخ سفید منتشر شده است.

در این میان، شهرهای بالتیمور، آتلانتا، آستین، دالاس، بوستون، شیکاگو، دیترویت، سان فرانسیسکو و دیگر شهرهای آمریکا نیز صحنه اعتراضات مردمی بوده اند.

لازم به ذکر است کشورهایی که مشمول سیاست جدید مهاجرتی ترامپ شده اند، عبارتند از: ایران، عراق،‌ سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی.