۶۰ پروژه در بخش کشاورزی استان دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گوهرگانی شامگاه دوشنبه در نشست خبری افزود: این شصت پروژه با اعتباری بالغ بر چهل میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان به بهره برداری می رسد.

گوهرگانی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی پروژه های افتتاحی بخش کشاورزی استان در دهه فجر عنوان داشت: این پروژه ها برای ۵۱۴ نفر ایجاد اشتغال می کنند.

وی با بیان اینکه ۷ پروژه در دهه مبارک فجر در استان کلنگ زنی خواهد شد تاکید کرد: اعتبار این پروژه ها پنج میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان است.

گوهرگانی افزود: این ۷ پروژه در سال ابتدایی کمتر از ۱۰۰ نفر اشتغالزایی دارند، که این میزان به ۶۰۰ نفر در پایان پروژه ها افزایش پیدا می کند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان به شاخص ترین پروژه های افتتاحی دهه فجر امسال حوزه کشاورزی اشاره کرد و عنوان داشت: افتتاح ۱۳۵۷ هکتاری در فاز اول از پروژه ۳۵۰۰ هکتاری سیستم های نوین آبیاری در دشت امام زاده جعفر از جمله پروژه هایی است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

گوهرگانی گفت: از مجموع پروژه هایی که در دهه فجر در استان افتتاح می شوند ۶ پروژه در صنایع تبدیلی و کشاورزی، ۷ پروژه در بخش شیلات، ۴ پروژه در امور دام، ۳ پروژه در بخش باغبانی و ۴۰پروژه مربوط به آب و خاک است.

وی با بیان اینکه این پروژه ها در نقاط مختلف استان به بهره برداری می رسند تاکید کرد: ۹ پروژه در شهرستان بویراحمد، ۶ پروژه در شهرستان دنا، یازده پروژه در گچساران، ۱۷ پروژه در کهگیلویه، ۴ پروژه در باشت، ۵ پروژه در چرام، ۲ پروژه در لنده و ۶ پروژه در بهمئی افتتاح و به بهره برداری می رسد.