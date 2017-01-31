به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، رژیم سعودی هدف قرار گرفتن کشتی جنگی خود در سواحل یمن را تایید کرد.

در همین راستا، ائتلاف متجاوز به یمن که عربستان سعودی سرکردگی آن را برعهده دارد در بیانیه ای از بر جا ماندن ۵ کشته و زخمی در پی هدف قرار گرفتن کشتی جنگی عربستان در غرب بندر الحدیده توسط نیروهای یمنی خبر داد.

بنا بر این بیانیه، در پی هدف قرار گرفتن کشتی جنگی مذکور در مقابل سواحل الحدیده واقع در غرب یمن ۲ نظامی کشته و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

گفتنی است که یگان دریایی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن روز دوشنبه یک کشتی جنگی متعلق به متجاوزان سعودی را در سواحل غربی یمن هدف قرار داد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان دریایی نیروهای یمنی این کشتی جنگی را که نسبت به هدف قرار دادن شهروندان و تاسیسات غیرنظامی مبادرت می کرد هدف قرار داد.

وی همچنین تاکید کرد که این کشتی جنگی سعودی حامل ۱۷۶ نظامی و افسر بود و در تجاوز به سواحل غربی و شهرهای یمن مشارکت داشت.

لازم به ذکر است که نیروی دریایی و دفاع ساحلی یمن روز ۲۱ ژانویه جاری به کشتی های جنگی متجاوزان سعودی نسبت به سوء استفاده از گذرگاه های بین المللی برای بمباران اهداف غیرنظامی در یمن هشدار داده بود.

رژیم سعودی نزدیک به دو سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده و این کشور را مورد محاصره زمینی، دریایی و هوایی قرار داده است.

در طول این تجاوز که همچنان ادامه دارد هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.