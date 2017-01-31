هواپیماهای عراقی میلیونها اعلامیه در کرانه راست موصل پخش کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، منابع عراقی روز دوشنبه از پخش میلیون ها اعلامیه در کرانه راست موصل توسط هواپیماهای عراقی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای نیروی هوایی عراق روز دوشنبه نسبت به پخش میلیون ها اعلامیه در کرانه راست شهر موصل مبادرت نمودند.

در این اعلامیه ها از شهروندان کرانه راست شهر موصل خواسته شده است تا برای عملیات آزادسازی این قسمت از موصل آماده شوند.

سخنگوی نیروهای عملیات مشترک عراق روز یکشنبه از آماده شدن نیروهای این کشور برای آغاز نبرد در کرانه راست موصل با به کارگیری سلاح های پیشرفته و هوشمند خبر داد.

«یحیی رسول» سخنگوی نیروهای عملیات مشترک عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی آماده نبرد در کرانه راست موصل با به کارگیری سلاح های هوشمند و بسیار پیشرفته می شوند تا نبرد در حداقل زمان ممکن به پایان برسانند.

«حیدر العبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق سه شنبه هفته گذشته به صورت رسمی آزادسازی کامل کرانه چپ (شرق) موصل را تایید کرد.

عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش پس از آن به مرحله اجرا درآمد که حیدر العبادی اواخر مهرماه گذشته رسما آغاز این عملیات را اعلام کرد.