عشق میلیونی مردم به یک رهبر/ امامی که در قلب ها نفوذ کرد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: ۱۲ بهمن سال ۵۷ یکی از بزرگ ترین و تاریخی ترین روزهای انقلاب اسلامی است، روزی که سبب شد تا تاریخ این سرزمین سرآغاز یک تحول بزرگ شود.

ورود امام خمینی(ره) به میهن اسلامی در ۱۲ بهمن سال ۵۷ نشان دهنده پایان یافتن کار رژیم پهلوی و آغاز استقرار نظام اسلامی بود.

حضور میلیونی مردم در مراسم استقبال از امام راحل نشان دهنده عشق مردم به مرجعیت و اسلام بود که از ظلم و استبداد رژیم پهلوی خسته شده و خواستار استقرار نظام اسلامی در این سرزمین بودند.

ناراحتی و عصبانیت مسئولان و سران قدرت های مستکبر جهان که منافع خود را در ایران از دست داده بودند نیز از نکات جالب توجه روز ورود تاریخی امام راحل به میهن بود.

بسیاری از مردم ایران اسلامی از روز ۱۲ بهمن ۵۷ و ورود تاریخی امام راحل خاطرات شیرینی را دارند.

میلیون ها نفر برای استقبال از امام راحل آمده بودند

سید محمد احمدی یکی از مبارزان دوران انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حال و هوای ایام منتهی به ۱۲ بهمن سال ۵۷ اظهار داشت: پس از فرار شاه از کشور در ۲۶ دی ماه سال ۵۷، همه مردم خود را مهیای استقبال از امام راحل کرده بودند.

وی افزود: مأموران شاه تا آخرین لحظه تلاش کردند تا از ورود امام راحل به کشور جلوگیری به عمل آورند اما در نهایت قدرت و عظمت ملت ایران سبب شد تا امام خمینی(ره) در ۱۲ بهمن به میهن اسلامی بیایند.

میلیون ها نفر از نقاط مختلف ایران در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد و بهشت زهرا حضور داشتند تا با امام راحل تجدید میثاق کنند

احمدی ادامه داد: میلیون ها نفر از نقاط مختلف ایران در مسیرهای منتهی به فرودگاه مهرآباد و بهشت زهرا حضور داشتند تا با امام راحل تجدید میثاق کنند.

وی بیان داشت: بهشت زهرا مملو از زنان و مردانی بود که در دوران رژیم شاهنشاهی تمامی سختی ها و مشقت ها را تحمل کردند و در بهمن ماه سال ۵۷ ثمره استقامت خود را دیدند.

احمدی گفت: بسیاری از مردم نیز که امکان حضور در تهران را نداشتند در مقابل تلویزیون صحنه هایی را از ورود تاریخی امام راحل به میهن مشاهده کردند، اگرچه این برنامه به صورت کامل پخش نشد.

وی بیان داشت: امام راحل پس از ورود به میهن اسلامی و در سخنرانی تاریخی خود، صلابت مرجعیت را به نمایش گذاشته و برای همیشه طومار ظلم و استبداد را از کشور جمع کردند.

خون مطهر شهدا زمینه ساز تسریع در پیروزی انقلاب اسلامی شد

آیت الله سید مرتضی محمودی با سابقه ترین امام جمعه کشور و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که امام راحل رهبری نهضت اسلامی را آغاز کردند، هیچ گروهی تصور نداشت که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد.

مبارزه با آمریکا و استکبار برگرفته از اندیشه امام راحل است

امام جمعه ورامین و از مبارزان دوران انقلاب افزود: رژیم شاهنشاهی از سوی قدرت های مختلف مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قرار داشت ومقابل هرگونه عقیده مخالف مبارزه می کرد.

زمانی که امام راحل رهبری نهضت اسلامی را آغاز کردند، هیچ گروهی تصور نداشت که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد

وی با اشاره به این نکته که امام راحل با تکیه بر خداوند متعال و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید، ادامه داد: ملت ایران که از عدم پایبندی رژیم پهلوی به مبانی دینی ناراحت بودند با همه توان از امام راحل پشتیبانی و شهدای گرانقدری را تقدیم کردند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین عنوان کرد: خون مطهر هزاران شهید در دوران مبارزات ملت ایران برضد رژیم پهلوی بر زمین ریخته شد و خداوند به خون مطهر این شهدا برکت داد و روند پیروزی انقلاب اسلامی سرعت بیشتری به خود گرفت.

وی با تأکید بر این نکته که رژیم پهلوی تا آخرین لحظه گوش به فرمان آمریکا و قدرت های غربی بود، بیان داشت: شاه تا آخرین لحظه حیات سیاسی خود مطیع آمریکا بود و در نهایت نیز مجبور به ترک ایران شد.

محمودی با اشاره به ضرورت درس گرفتن از نتیجه اعتماد شاه به آمریکا و قدرت های مستکبر متذکر شد: شاه تمام ظرفیت های کشور را در اختیار آمریکا و قدرت های مستکبر قرار داد اما در نهایت شکست سختی را متحمل و مجبور شد از کشور فرار کند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: امروز نیز اعتماد به آمریکا نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت و مردم و مسئولان باید با تکیه بر اندیشه های امام راحل به توانمندی خود تکیه کرده و به بیرون نگاه نکنند.

وی بیان داشت: امام راحل همواره آمریکا را شیطان بزرگ می دانستند و اعتقاد داشتند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند و امروز نیز مسئولان کشور باید با همان قاطعیت و صلابت با قدرت های مستکبر برخورد کنند.