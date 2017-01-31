تئاتر با موضوع انقلاب اسلامی در ورامین به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر، تئاتر با موضوع انقلاب اسلامی در فرهنگسرای رازی به روی صحنه می رود.

طاهر طاهری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین و مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنرمندان از ظرفیت های بسیار خوبی برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی برخوردار هستند.

وی افزود: باید از زبان هنر برای توسعه و تعمیق ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی استفاده کرد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش دارد تا از این ظرفیت و پتانسیل به خوبی بهره ببرد.

مسئول کمیته فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به علاقه مندی کودکان به هنر و فیلم ادامه داد: بدون تردید پیام های انقلاب اسلامی با زبان هنر، فیلم و شعر به آسانی به کودکان منتقل می شود.

وی گفت:به همت هنرمندان ورامینی و به منظور آشنایی هر چه بیشتر کودکان با ارزش های انقلاب اسلامی، تئاتر در ایام دهه مبارک فجر در فرهنگسرای رازی به روی صحنه می رود.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین ادامه داد: تئاتر با موضوع انقلاب اسلامی در فرهنگسرای رازی به نمایش درخواهد آمد.