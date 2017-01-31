افزایش ۳.۲۷ درصدی مرگ بر اثر مصرف مخدرها و روانگردان در کرمانشاه

آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش افزایش ۳.۲۷ درصدی مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر و روانگردان در استان خبر داد.

وی افزود: تعداد ۱۳۵ نفر، مشتمل بر ۱۸ زن و ۱۱۷ مرد در استان بر اثر مصرف مواد مخدر و روانگردان جان خود را طی امسال از دست دادند که این میزان به نسبت مدت مشابه از سال قبل دارای افزایش است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از کشته شدن ۹ نفر با سلاح سرد در ۹ ماهه سال جاری خبر داد که از این تعداد ۱ زن و ۸ مرد بوده اند با سلاح سرد در استان کشته شدند و در مقایسه با مدت مشابه از سال گذشته کاهش یافته است.

وی گفت: هم چنین ۸ هزار و ۶۹۸ نفر مجروح و ۳۹۱ نفر کشته، حاصل حوادث وسایل نقلیه استان طی ۹ ماهه سال جاری است.

کمالی گفت: در ۹ ماهه امسال تعداد دو هزار و ۶۳۸ زن و ۶۰۶۰ نفر مرد و مجموعا هشت هزار و ۶۹۸ نفر در حوادث ترافیکی استان مجروح شدند و به اداره کل پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی تصریح کرد: این میزان به نسبت مدت مشابه از سال قبل با آمار ۲۲۸۸ زن و ۵۱۲۵ مرد و جمعا ۷۴۱۳ نفر، گویای افزایشی ۱۷.۳ درصدی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه ادامه داد: از سوی دیگر طی همین مدت از سال جاری، ۳۹۱ جسد و شامل ۷۹ زن و ۳۱۲ مرد، ناشی از حوادث وسایل نقلیه به پزشکی قانونی استان ارجاع شده که این میزان به نسبت مدت مشابه از سال ۱۳۹۴ دارای کاهش ۱۰.۳ درصدی است.

کمالی یادآور شد: طی ۹ ماهه سال ۹۴ تعداد ۴۳۶ جسد که شامل ۱۰۰ زن و ۳۳۶ مرد بود، به علت حوادث ناشی از وسایل نقلیه به بخش تشریح پزشکی قانونی استان ارجاع شده بود.