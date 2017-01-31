کاراته به پوست اندازی نیاز دارد/ دربرخی اوزان باید بیشتر کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رهنما، سرمربی سابق تیم ملی و مدیرکل فعلی ورزش و جوانان استان گیلان که چند ماهی است به عضویت کمیته فنی فدراسیون جهانی کاراته درآمده از سوی WKF برای نظارت بر اولین مرحله از لیگ جهانی به پاریس دعوت شد و در طول سه روز برگزاری این رقابتها از نزدیک شاهد بالاترین سطح کاراته در دنیا بود.

وی بعد از بازگشت به تهران در این مورد به خبرنگار مهر گفت: سطح مسابقات نسبتا خوب بود و اکثر قهرمانان قاره ای و جهانی حضور داشتند، ضمن اینکه به لحاظ کمیت، مسابقات در بالاترین سطح برگزار شد

رهنما گفت: حضور ازبکستان و مالزی در فینال، رسیدن عربستان به مدال بیانگر این مدعاست که کاراته آینده ای درخشان خواهد داشت. این رشته المپیکی شده و تمام کشورها سرمایه‌گذاری خوبی برای حضوی موفق در بازیهای ۲۰۲۰ توکیو آغاز کرده اند.

وی تصریح کرد: برای حضوری مقتدرانه و پوست اندازی در تیم های ملی باید فکری جدی کرد. کاراته ایران اگر به دنبال مدال در بازیهای المپیک است باید از همین حالا برنامه ریزی کند، تلاش خود را دوچندان کند و حمایت بیشتری شود. به عنوان نمونه ما در برخی اوزان به شدت مشکل پشتوانه داریم و باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی کنیم.

مسعود رهنما درباره تغییرات قانون داوری در رشته کاراته در سال ۲۰۱۷ اظهار داشت: این اولین گام های فدراسیون جهانی کاراته برای جذابیت بیشتر است و کاراته در حال گذر از سنت به مدرنیته است. قوانین جدید، کاراته را تهاجمی تر و زیباتر کرده است.

عضو ایرانی کمیته فنی فدراسیون جهانی ادامه داد: فدراسیون جهانی باید قوانین را به سمتی ببرد که ورزشکاران ریسک پذیرتر شده و از تکنیک های بیشتری استفاده کنند. به عنوان مثال طبق قانون جدید در یک مبارزه کسب کننده اولین امتیاز در صورت تساوی به عنوان فرد برنده معرفی می شود، این شاید قانون خوبی باشد و میل به مبارزه هجومی را تشدید کند، اما کافی نیست. فدراسیون جهانی باید برای تکنیک هایی که پیچیدگی دارند و زیباتر اجرا می شود مثل «اوراماواشی» با چرخش کامل امتیاز بیشتری لحاظ کند. در کشتی، جودو و تکواندو چنین قانونی وجود دارد. در جلسه بعدی کمیته فنی فدراسیون جهانی پیشنهاد می کنیم که برای کاراته هم جنین امتیازی برای تکنیک های خاص در نظر گرفته شود.

رهنما در پایان با اشاره به مسابقات پیش رو گفت: اگر می خواهیم برای المپیک برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم باید حضوری فعال در رقابتهای معتبر از جمله لیگهای جهانی داشته باشیم. هفته اینده پیکارهای قهرمانی کشور در رشت و تهران در دو بخش مردان و زنان برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و قهرمانی آسیا در قزاقستان برگزار می شود که این می تواند سرآغاز حرکت قطار کاراته ایران به سمت المپیک توکیو باشد.