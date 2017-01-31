حقایقی از خدمات انقلاب نادیده گرفته شده که ظلم به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی به مناسبت ۱۲ بهمن سالروز ورود امام خمینی (ره) به کشور سخنرانی کرد.
وی گفت: دهه فجر انقلاب اسلامی را به ملت عزیز و نمایندگان محترم تبریک عرض میکنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سال ۵۷ در چنین روزی امام با ورود خود به ایران تحولی ایجاد نمود که به تحقیق بزرگترین تحول قرن بود. با حضور امام (ره) در کشور، حکومت دیکتاتوری وابسته شاه از هم پاشیده شد؛ حکومتی که بزرگترین امتیاز خود را نمایندگی و ژاندارمی آمریکا در منطقه میدانست.
لاریجانی افزود: حکومت شاه به میزانی که در مقابل قدرتهای بزرگ خاضع بود، در مقابل ملت گستاخ و دیکتاتور ظاهر میشد. فساد از هر نوع سرتاپای حکومت شاه را فرا گرفته بود؛ جز چند شهر که به آبادی آن میپرداخت، بقیه کشور را رها کرده بود.
رئیس قوه مقننه اظهار داشت: طراحی امام (ره)، واژگونی همه این مناسبات بود. در تئوری امام (ره)، اساس کار حکومت بر تفکر اسلامی و حکمرانی واقعی مردم قرار داشت؛ لذا در ساماندهی شکل حکومت، آن را جمهوری اسلامی نامید تا این دو رکن همیشه در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: در نظریه امام (ره)، مردم در همه شئون کشور محور قرار داشتند؛ چه در سیاست، چه اقتصاد و چه در فرهنگ. همه نهادهای حکومتی، مستقیم یا با واسطه با رأی مردم مستقر گردیدند. مجلس که عُصاره اراده ملت است، در رأس امور قرار گرفت. قوه مجریه بخشی مستقیم و بخشی با واسطه مجلس با اراده مردم انتخاب میشود. رهبری که بالاترین مقام حکومت است، با رأی مجلس خبرگان انتخاب میگردد که اعضای آن توسط مردم مشخص میشود.
لاریجانی تصریح کرد: در نگاه امام (ره)، استقلال در همه وجوه آن عامل عزت ملی معرفی گردید؛ چه استقلال فرهنگی، چه اقتصادی و چه سیاسی. به همین جهت در مقابل شرق و غرب ایستاد و شعار «نه شرقی، نه غربی» را محور دیپلماسی نظام قرار داد. گرچه این سیاست به مذاق هیچکدام از اَقطار قدرت جهانی خوش نیامد و دست به دست هم دادند و جنگ صدام را بر ما تحمیل کردند، اما با سرافکندگی، قدرتها مجبور شدند جنگ را خاتمه دهند چون فهمیدند ملت ایران با راهنماییهای امام (ره)، ملتی عزتمند است و دست از مبارزه برنمیدارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز در فضای غبارآلودگی که گاه به خاطر اختلافنظرهای سیاسی ایجاد میشود، حقایقی از خدمات انقلاب نادیده گرفته میشود که ظلم به انقلاب بزرگی است که جهان اسلام را تکان داد.
وی گفت: آیا در استقامت امام (ره)، در استقلال سیاسی، ملت ایران ضرر کرد یا امروز سرافراز است؟ آیا تردیدی وجود دارد که ایرانی که تا قبل از انقلاب به خاطر حمایت از اسرائیل در نزد کشورهای اسلامی سرافکنده بود، امروز محور مقاومت و تحولات غیرتمندانه در منطقه است؟
لاریجانی اظهار داشت: آیا علیرغم همه فشارهای بینالمللی قدرتهای بزرگ، ایران امروز موفق به دانش پیشرفته هستهای نشده است؟ برخی کشورهای بزرگ برای اینکه خود را موفق نشان دهند، زیاده سخن میگویند اما آیا حفظ دانش هستهای در پس توافق هستهای، امر کمارزشی بود؟ آیا امروز ایران قدرت اصلی در مبارزه با تروریسم در منطقه نیست؟ کشورهای بزرگ که در این زمینه فقط بیانیه صادر نمودند. ۶۰ کشور متحد شدند تا با تروریسم به صورت کاغذی بجنگند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه استقلال اقتصادی، امام (ره) روحیهای به جوانان زمان خویش القاء نمود که در مقابل تکنولوژیهای نو، خود مستقل شوند؛ لذا در دوران جنگ که همه نوع تحریمی برای ایران ایجاد نموده بودند، ایران صاحب تکنولوژی موشکی شد و امروز از این جهت قدرت بزرگ منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم تحمیل هزار میلیارد دلار خسارت جنگ و رشد جمعیت ایران که بیش از دو برابر سال ۵۷ شده است، سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی از ۱۵.۸ درصد در سال ۵۷ به ۲۶ درصد در سال ۹۴ رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی از ۲۵ صدم درصد در سال ۵۷ به ۱.۴ درصد در سال ۹۴ رسید، رشد فولاد از ۰.۳۶ میلیون تن در سال ۵۷ به ۱۷.۷میلیون تن در سال ۹۴ رسید. یعنی ۴۸۱۶درصد افزایش، در آلومینیوم ۱۹۲۷درصد رشد داشته ایم. در کاشی و سرامیک ۳۰۸۳درصد رشد. در خودرو ۸۲۹ درصد رشد. در سیمان ۸۸۵درصد رشد. در سنگ آهن ۱۳۶۴درصد رشد. در مس ۶۶هزار و ۵۶۶درصد رشد داشته ایم، یعنی ۳۰۰تن تولید در سال ۵۷ بود که به ۲۰۰هزار تن رسید، در سرب ۶۰۲۸درصد رشد، در سنگ تزئینی ۷۴۰۰ درصد رشد داشتهایم و این گام های بزرگ صرفا بخشی از توسعه صنعتی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش کشاورزی رشد محصولات زراعی ۴۸۴درصد بوده است. در محصولات باغی ۴۷۸درصد رشد، در شیلات ۲۴۷۱درصد رشد، در گوشت مرغ ۱۱۸۴درصد رشد، در شیر ۲۵۸درصد رشد. به طوری که در تولید گندم امسال به خودکفایی رسیدهایم آن هم با همه مشکلات کم آبی و خشکسالی و افزایش جمعیت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در تامین اجتماعی افراد تحت پوشش در سال ۵۷، ۵.۸میلیون نفر بودند که در سال ۹۴ به ۴۱.۷میلیون نفر افزایش یافتند که در سالهای اخیر با پوشش بیمه سلامت قریب به همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه قرار میگیرند.
نماینده مردم قم اظهار داشت: آب آشامیدنی روستاها در سال ۵۷، ۲۵درصد بود که امروز به بالای ۹۰درصد رسیده است، نرخ مرگ و میر کودکان ۱۱۱مورد در ۱۰۰۰ در سال ۵۷ بود که امروز به ۱۴مورد در ۱۰۰۰ رسیده است، امید به زندگی در سال ۵۷، ۵۵ سال بود در سال ۹۴ به ۷۵سال رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش آموزش نرخ باسوادی در سال ۵۷، ۴۹درصد بود و امروز به ۹۱.۵درصد افزایش یافته است، تعداد دانشجویان در سال ۵۷، ۱۶۳۸نفر بود که به ۴۸۰۰هزار نفر در سال ۹۴ رسیده است، تعداد هیئت علمی از ۸۲۴۹نفر در سال ۵۷، به ۷۲۶۱در سال ۹۴ رسیده است.
لاریجانی گفت: در بخش ارتباطات، تعداد مشترکین تلفن ثابت ۳۴۷درصد رشد داشته است. تلفن عمومی ۲۷۹۰درصد رشد، ضریب نفوذ تلفن ثابت، ۸۷۵درصد رشد، تلفن در روستاها ۱۷هزار ۳۷۴درصد رشد داشته است. در سال ۵۷، ۳۱۲روستا تلفن داشتند و امروز به ۵۴هزار و ۵۲۰ روستا رسیده است، تلفن همراه که نبود و امروز ۷۵میلیون تلفن همراه در دست مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در زمینه مسکن از هر ۱۲۶خانوار در سال ۵۷، ۱۰۰واحد مسکونی وجود داشت و امروز از هر ۱۰۶خانوار، ۱۰۰واحد مسکونی وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: حمل و نقل و آزاد راهها ۷۹۵درصد رشد داشته است. بزرگراهها ۲۷۶۸درصد رشد، راههای روستایی ۶۵۳درصد رشد، حمل و نقل دریایی ۳۳هزار و ۴۵۷درصد رشد داشته ایم. ظرفیت بنادر تجاری ۱۹۰۰درصد رشد داشته است. ترانزیت دریایی ۲۱۳۰۰درصد رشد داشته است، یعنی ۰.۰۵ درصد تن ترانزیت دریایی در سال ۵۷وجود داشت که امروز به ۱۰میلیون و ۰.۷تن رسیده است. ترانزیت ریلی ۶۹۳۳درصد رشد داشتهایم، ۹۵هزار تن گرید ترانزیت ریلی بود که به ۶۶۸۲میلیون تن رسیده است. جابجایی مسافر در پروازهای داخلی ۵۲۱درصد رشد داشته است. در پروازهای بین المللی ۶۶۴درصد رشد را شاهد بودیم.
وی اظهار داشت: در عرصه سرانه انرژی، ۲۷۰درصد رشد داشتهایم. در تولید گاز، ۱۸۴۵درصد رشد، پالایش گاز، ۴۴۴درصد رشد و در زمینههای تکنولوژیهای نوین در دهههای اخیر میدانید که گامهای بسیار ارزشمندی برداشته شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در بخش دیگری از سخنرانی خود اظهار داشت: چون فرصت سخنرانی بنده طبق آئین نامه محدود است نمی توانم به تصریح در این مورد صحبت کنم.
لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این گوشههایی از خدماتی است که پس از انقلاب در زمینههایی که اجمالاً برشمردم انجام پذیرفته است. آیا این افتخارآمیز نیست؟ این نتایج ثمره تفکر امام (ره) بود که مردم باید در همه عرصهها حضور داشته باشند و محور قرار گیرند.
عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: باید به ملت ایران تبریک گفت که با حضور خود در این قلمروها عزت ایران را تضمین کردند و در مرحله دوم به مدیریت جمهوری اسلامی و مدیران انقلابی که ساماندهی این امر را نمودند.
امروز در فضای رقابتهای سیاسی، مدیریت کشور ذبح میشود
وی ادامه داد: متأسفانه در دورههایی تلاش میشد بر مدیریتهای انقلاب، خط بطلان بکشند و امروز هم در فضای رقابتهای سیاسی، مدیریت کشور ذبح میشود.
این افتخار نیست که مرتب مدیرانی را از قطار انقلاب پیاده کنند
لاریجانی گفت: هر روز ماجرایی، تمام ذهنیت جامعه را به جای تمرکز بر توسعه اقتصادی به سوی ابهامآفرینی سوق میدهد. این افتخار نیست که مرتب مدیرانی را از قطار انقلاب پیاده کنند؛ افتخار در این است که قلمروی انقلابیون را افزایش دهند.
وی اظهار داشت: در بین واژههایی که امام (ره) تکرار میفرمودند، کمتر واژهای به میزان وحدت میتوان سراغ گرفت، اشتراکات بسیار زیادی بین آرای سیاسیون و مدیران وجود دارد. عقل حکم میکند بر اشتراکات سرمایهگذاری کنیم نه در اختلافات.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مشکلات کلان اقتصاد کشور نظیر تورم و گرانی که دلایل متعددی دارد، در کنار عزم ملی قابل رفع شدن است؛ نه پراکنده شدن و پراکندگی اذهان جامعه به امور فرعی.
لاریجانی افزود: ظرفیت مدیریت کشور با تجربه گرانقدر گذشته، سرمایه ملی برای ایران محسوب میشود، باید در جهت حل مشکلات کشور بخصوص در زمینه اقتصادی از آن بهره جست و این امر در پناه متانت همراه با عقلانیت در مدیریت کلان کشور مهیا میگردد؛ نه کشمکشهای فرسایشی سیاسی که علیالقاعده در آستانه انتخابات فزونی مییابد.
وی گفت: این سخن یکی از سیاستمداران مصری است که چند سال پیش در مقالهای نگاشته بود، توجه بفرمایید مقاله او تحت این عنوان بود «چرا ما ایران را دوست داریم؟»؛ استدلال او در ۹ مورد بود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی این مقاله را تشریح کرد و گفت: اول برای اینکه رهبران ایران تلاش میکنند کشورشان رشد قدرتمندانه پیدا کنند ولی رهبران عرب اینگونه نیستند.
لاریجانی ادامه داد: دوم برای اینکه مشاهده میکنیم ایران از لحاظ علمی، فرهنگی و فناوری رشد پیدا کرده، اما عربها در این زمینه پیشرفت نکردهاند. سوم به خاطر اینکه ایران در برقراری قوای هستهای اسرائیل تحول ایجاد کرده اما عرب ها نتوانستهاند.
وی افزود: چهارم به خاطر اینکه ایران از محور مقاومت عربها از طریق ارسال سلاح و کارشناس حمایت میکند، اما عربها با این محور مقاومت دشمنی دارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پنجم به خاطر اینکه رهبران ایران، سدی محکم در برابر پروژههای آمریکایی ـ اسرائیلی هستند اما رهبران عرب در این پروژهها مشارکت میکنند.
لاریجانی اظهار داشت: ششم به خاطر اینکه رهبران ایران اهمالکار و ثروتاندوز نیستند، اما رهبران عرب اهمالکار و ثروتاندوزند. هفتم به خاطر اینکه آمریکاییها دست از تلاش برای گفتگوی مذبوحانه با ایران و رهبری آن برنمیدارند، اما رهبران عرب به چاپلوسی آنها میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: هشتم به خاطر اینکه در ایران مردم رهبران را انتخاب، حفظ و تغییر میدهند اما رهبران فعلی عرب فقط بر ما طرح تزریق میکنند. نهم ما ایران را دوست داریم به خاطر اینکه همسایه ما و مسلمان مقاوم در برابر تفرقهافکنی هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: دوستان بیایید با همه وجود قدر این انقلاب را بدانید که قدرشناسی آن در گروی خدمت به مردم شرافتمند ایران است.
