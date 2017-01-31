بررسی بیماری های مشترک قلب و اعصاب/ارائه دستاوردهای روز دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود قاسمی در آستانه برگزاری ششمین همایش قلب و فناوری های نوین و همایش مشترک قلب، غدد و اعصاب، اظهار داشت: انجمن آترواسکلروز ایران و مرکز تحقیقات اندوواسکولار با حمایت وزارت بهداشت در طرح مدون بازآموزی دانشگاه های کشور اقدام به برگزاری ششمین سمینار دوسالانه قلب و فناوری های نوین کرده است.

وی افزود: همایش مشترک قلب و اعصاب همراه با همایش قلب و غدد درون ریز جهت ارائه آخرین دستاوردهای تشخیصی، درمانی و بیماری های مشترک قلب، اعصاب و غدد طی ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه سال جاری در تالار همایش های پژوهشگاه نیرو برگزار می‌شود.

رئیس انجمن آترواسکلروز ایران ادامه داد: از آنجا که بیماری عروقی قلب و بیماری هایی که به گونه ای با نارسایی قلب مرتبط می شود، اشتراک مستقیم و غیر مستقیم با سایر اعضای بدن دارد، همکاران متخصص در رشته های داخلی از جمله قلب، غدد و اعصاب برای اطلاع از آخرین تحقیقات رشته تخصصی و فوق تخصصی می توانند در این همایش شرکت کنند.

قاسمی افزود: برگزاری چنین سمینارهایی این امکان را فراهم کرده که متخصصان گروه های پزشکی در جهت تشخیص به موقع و درمان مؤثر بیماری ها گام بردارند به همین منظور انجمن آترواسکلروز و آندواسکلر امسال در قالب ششمین همایش خود طی چندین سخنرانی تخصصی و فوق تخصصی و برگزاری حداقل ۸ میزگرد یا پانل مشترک در حوزه قلب و غدد و اعصاب برای به روز رسانی آخرین دستاوردهای مورد نظر گام برداشته است.

رئیس ششمین همایش قلب و فناوری های نوین گفت: در این برنامه از اعضای مهم هیات علمی داخل و خارج کشور جهت ارائه مطالب و برنامه های علمی دعوت به عمل می آید.

قاسمی تصریح کرد: از جمله موارد گفتگو در این همایش بیماری شایع تیروئید و اشتراکات آن با قلب مثل تندی و کندی ضربان، اختلالات ریتم قلب و تظاهرات عروقی منتشر شامل تصلب شرائین و اشتراک به عروق کاروتید گردن و داخل مغزی همچنین سکته های عروقی با منشا مغز، دیابت شیرین و افزایش فشار خون شریانی است.

ششمین همایش قلب و فناوری های نوین و همایش مشترک قلب، غدد و اعصاب در روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ۹۵ در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.