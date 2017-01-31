واکسیناسیون دامهای سنگین در قزوین آغاز شد

سید بهمن نقیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای مسری دامی است که در صورت بروز و شیوع می تواند سبب ایجاد خسارات سنگین اقتصادی به صنعت دامپروری شود.

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین گفت: واکسیناسیون سراسری دامهای سنگین استان قزوین از تاریخ ۱۰ بهمن ماه آغاز و به مدت ۳۰ روز کاری در سطح واحدهای دامی حاوی گاو و گوساله در سطح استان به مرحله اجرا در می آید که با توجه به وارداتی بودن واکسن مورد استفاده در عملیات، تأمین هزینه خرید واکسن برعهده دامداران است.

نقیبی تصریح کرد: بدلیل محدودیت های موجود در تأمین اعتبار مورد نیاز جهت واکسیناسیون، هزینه انجام واکسیناسیون در واحدهای صنعتی برعهده دامداران است اما در مورد واحدهای روستایی صرفاً هزینه خرید واکسن برعهده دامداران بوده و انجام واکسیناسیون بصورت رایگان است.

وی اضافه کرد: از آنجا که انجام هرنوع واکسیناسیون بعلت استرس وارده به دام سبب افت تولید مقطعی می شود، استفاده از مکمل های ویتامینه و مواد ضد استرس دو روز قبل از تزریق واکسن در کاهش اثرات ناشی از واکسن مؤثر خواهد بود.

بیماری تب برفکی یکی از بیماریهای مسری دامی است که در صورت بروز و شیوع می تواند سبب ایجاد خسارات سنگین اقتصادی به صنعت دامپروری شود و رعایت اصول قرنطینه ای - بهداشتی به همراه واکسیناسیون مناسب، نقش مهمی در کنترل بیماری و کاهش خسارات اقتصادی خواهد داشت.