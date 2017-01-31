کودکان کار افغانی در قزوین ساماندهی شوند

مرتضی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نابسامان کودکان کار گفت: حضور این کودکان به صورت همه روزه در سطح شهر دیده می شود و در برخی مناطق مانند چهار راه محمد رسول الله، ولیعصر(عج)، سبزه میدان و بازار مملو از فعالیت این افراد است.

وی اظهارداشت: تعدادی از این کودکان کار بدلیل اینکه در ایران متولد شده اند و قابل تشخیص نیستند به عننوان کودکان کار ایرانی تلقی می شوند در صورتیکه خانواده افغانی کودکان خود را به این کار می گمارند و اکثرا در منطقه چوبیندر، خیابان تبریز و خیابان منتظری ساکن هستند.

رحمانی بیان کرد: از نظر تجربه و سوابق رسیدگی به امور آسیب دیدگان موضوع کودک کار و بررسی وضعیت آنها و جمع آوری کودکان مستلزم شرایط خاصی است که نیازمند همکاری و دقت بیشتری است.

وی یادآورشد: تاکنون شهرداری قزوین با احتیاط به امور کودکان کار افغانی رسیدگی کرده است ولی بدلیل کثرت این کودکان و فرار کردن آنها در مواقع حضور گشت شهرداری امکان جمع آوری آنها نیست لذا اگر قرار است نسبت به جمع آوری این کودکان اتصمیم گیری شود باید سازمان بهزیستی که در مورد پدیده کودکان کار تخصص و مسئولیت دارد به این امور رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: شهرداری تنها وظیفه رسیدیگی به امور متکدیان را دارد؛ نه کودکان کار به همین دلیل لزوم دخالت دستگاه های مرتبط با امور اتباع بیگانه به ویژه اتباع افغانی در این بخش ضروری است.

رحمانی اضافه کرد: موضوع کودکان کار نه تنها به استناد قانون به عهده حوزه شهرداری ها نیست لذا تیم متخصص و مجهزی باید به این موضوع بپردازد و این امر در توان شهرداری ها نیست.