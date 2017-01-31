تصاویر ۵ طرح اولیه احتمالی از خودروی اپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل انتشار اخبار جدید مبنی بر تماس اپل با مدیر فنی برنامه خودروهای مسابقه ای شرکت پورش، نشان می دهد این شرکت احتمالا طرحی برای ساخت یک خودرو دارد. با این وجود تاکنون درباره ظاهر خودرو اطلاعات کمی منتشر شده است.

اما گروهی از طراحان صنعتی خلاق در موسسه لندنی Click Mechanic ، پنج طرح اولیه از خودرو را با توجه به محصولات این شرکت ارائه کرده و پیش بینی می کنند خودروی اپل شبیه یکی از این طرح ها باشد.

نخستین طرح اولیه iCar Macintosh نام دارد و براساس کامپیوتر مکینتاش اپل در سال ۱۹۸۴ میلادی ساخته شده است. این خودرو به رنگ کرم و ظاهری پلاستیکی شبیه کامپیوتر دارد.

طرح دیگر iCar G۳ است که با توجه به iMac G۳، کامپیوتری در سال ۱۹۹۸ میلادی ساخته شده است. این طرح شامل رنگ های مختلف است. علاوه بر آن گوشه های دستگاه منحنی است.

طرح iCar Power با الهام از کامپیوتر PowerBook G۴ ساخته شده و مانند آن از رگه های آلومینیومی استفاده شده تا ظاهری قدرتمند خلق کند.

iCar Air طرحی مدرن تر است که با توجه به مک بوک ایر ساخته شده است. طرح اولیه خودرو نیز مانند لپ تاپ بسیار ساده وشیک است.

آخرین طرح اولیه iCar ۷ نام دارد که با توجه به آیفون ۷ ساخته شده است. این خودرو به رنگ سیاه است و به گفته طراحان می تواند طی چند ثانیه به سرعت فوق العاده ای برسد. این خودرو با الکتریسیته حرکت می کند و باتری آن قابلیت حفظ شارژ در مدت زمان طولانی دارد. ظاهر زیبا و گوشه های گرد آن سبب می شود خودرو بسیار قدرتمند به نظر برسد.