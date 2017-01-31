خبرگزاری مهر - گروه استانها: مدتی است که مراجع عظام تقلید در سخنرانیها و دیدارهای خود بر اصلاح سیستم بانکی و توجه به اقتصاد مقاومتی و ترویج آن در جامعه تأکید دارند.
آیتالله العظمی مکارم شیرازی چندی پیش در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها قوانین بانکداری اسلامی را دور میزنند، گفت: بانکها گوششان بدهکار بانکداری اسلامی نیست و به بخشنامهها استناد میکنند و این زیان است، هر چه هم میگوییم فایدهای ندارد و با بهانههای مختلف کلاه سر قانون میگذارند.
وی با بیان اینکه بانکداری ضرورتی در دنیای امروز است، اظهار داشت: بانکداری کنونی از غرب آمده و اسلامی نیست. باید سیستم بانکداری اسلامی شود.
استاد برجسته حوزه علمیه با بیان اینکه بارها به رؤسای بانکها مسائل و مشکلات را مطرح کردهایم اما به تکلیف خود عمل نمیکنند، خاطرنشان کرد: باید راهی برای عملیاتی شدن طرح بانکداری اسلامی تعریف شود. مسئولان به دنبال درآمد بیشتر هستند و وقتی میبینند کار سخت است آن را را به مردم واگذار میکنند.
نگاه منفعت طلبانه، عامل بی توجهی بانکها به وضع مردم
آیت الله العظمی جوادی آملی نیز که از مخالفان جدی بانکداری کشور است با اشاره به اینکه «مال» در اسلام حکم خون در بدن را دارد و باید به گونهای متناسب در تمامی اندامها جریان داشته باشد، تأکید کرد: در تفسیر سوره مبارکه ذاریات با اشاره به اینکه قرآن بانکهای ربوی را دیوانه میداند، میگوید آنها مخبطانه حرکت میکنند و خون مردم را میمکند.
این مرجع تقلید افزود: در نظامهای سوسیالیستی ارزشهای والای اسلامی از منظر «تداول ثروت در دست عموم مردم»، بطور مناسب رعایت نمیشود ولی آیه شریفه «کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ» تصریح دارد که ثروت نباید فقط در دست معدودی از آحاد جامعه در حبس باشد.
آیت الله جوادی آملی خاطرنشان کرد: بانکها نباید عامل حبس ثروت در دست عده معدودی از افراد جامعه باشند و در شرایطی که کسب و کار مردم در شرایط مساعد و سودآور نیست نباید بانکها نسبت به این وضعیت بیتوجه بوده و به فکر سودآوری خود باشند و توجهی به وضع و حال مردم نداشته باشند.
آیت الله العظمی نوری همدانی که بارها از سالهای گذشته تا کنون مسئولان را به این مسئله توجه داده است در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود در بانکداری اسلامی بیمعنی است، گفت: ربا مخفی است و در ۷ آیه قرآن حرام اعلام شده است و باید این پولها در کشور برای مردم و خدمت به آنها صرف شود.
نمیتوان بابت تأخیر بازپرداخت پول از فرد مبلغی را دریافت کرد و این کار حرام است
وی اظهار داشت: در زمان حضرت امام(ره) که برای هر موضوعی فکری میشد، در مورد حل بانکهای ربوی نیز مقرر شد تا طبق نظر و اندیشه علمای اسلام از جمله شهید محمد باقر صدر عمل شود.
این مرجع تقلید شیعیان گفت: در مسئله تأخیر در بازپرداخت وامهای بانکی چیزی به عنوان جریمه در قرآن وجود دارد و مطابق آن میتوان یک بار خاطی را جریمه کرد ولی نمیتوان بابت تأخیر بازپرداخت پول از فرد مبلغی را دریافت کرد و این کار حرام است.
اخیراً نیز آیتالله العظمی سیدمحمد علوی گرگانی در دیدار جمعی از اقتصاددانان حوزه اظهار کرد: برخی بانکها مراجعه میکنند و به آنها میگوییم اسم اسلامی را در تابلوها قرار دادید، ولی زمانی که در جریان ورود پیدا میکنیم، چیزی از اسلام مشاهده نمیشود و با انواع مختلف و الفاظ متفاوت مسائل ربا را پیاده میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در قالب الفاظ مطالبی بیان میشود که با بررسی مشخص میشود، واقعیت اینگونه نیست، کار حرام خدا را نمیتوان حلال کرد. باید مطالعه و دقت کنید که در برابر چه حرکتی این پول گرفته میشود، حرکتی که ما به ازا ندارد، حرام است.
بیش از هر شخص و هر گروهی در جامعه، تولیدکنندگان و چرخه اشتغال جامعه است که در بانکداری توأم با ربا آسیب میبیند و این تقابل جدی و علنی با عدم وجود فقر، تکاثر، وابستگی و... است که در نهایت منجر به استقلال و تقویت بنیه اقتصادی جامعه اسلامی یا به عبارتی همان اقتصاد مقاومتی میگردد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر بر آن بسیار تاکید دارند.
طبق اسلام، بانک باید در راه تولید و فراوانی عرضه باشد، نه اینکه کارخانهها تعطیل شود
چنانچه آیتالله نوری همدانی با بیان اینکه باید واردات و صادرات بر اساس اسلام در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار گیرد، در تبیین علت حرام بودن ربا بر اساس فقه اسلامی، تصریح کرد: اسلام نمیخواهد که یک نفر در خانه بنشیند و بدون اینکه زحمت کار کردن را به خود بدهد، با سپردن پول خود به دست دیگران مال و ثروت خود را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ما هر روز استفتائات و نامههایی را از سوی مردم در این زمینه دریافت میکنیم، تصریح کرد: متأسفانه خیلیها به خاطر همین مسئله دچار گرفتاری و مشکل شدند. در حالی که طبق اسلام، بانک باید کارهای مردم را راه بیندازد و در راه تولید و فراوانی عرضه باشد، نه اینکه کارخانهها تعطیل شود.
آیتالله علویگرگانی نیز با تاکید بر اینکه ربای بانکی تنها به تعطیلی کارخانهها ختم نمیشود، افزود: این موضوع بیکاری چندین نفر را به وجود میآورد که موجب لطمه به اقتصاد و بنیان جامعه میشود.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ با شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: باید دید هدف نظر مبارک مقام معظم رهبری چه بوده که این نام را انتخاب کردند؛ آیا در مملکت کمبودی دیدند که تذکر دادند، تمام این مسائل برمیگردد به برخی مسائلی که در کشور اسلامی ما باید عملی شود اما اینطور نشده است.
اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش محقق نمیشود
آیتالله مکارم شیرازی نیز با اشاره به عدم تحقق اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش گفت: اقتصاد مقاومتی با شعار و همایش محقق نمیشود، اگر بنا باشد کشور از نظر اقتصادی روی پای خود بایستد باید کار جمعی در این زمینه صورت بگیرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما این است که میگوییم کارخانهها رو به تعطیلی هستند از همین رو باید مقصر را پیدا کنیم اظهار داشت: راه حل این مشکل تحقق اقتصاد مقاومتی است که در سایه آن تولید داخلی به راه بیفتد، اگر تولید داخلی فعال شود دیگر مشکل مهمی نداریم حتی تحریمها مؤثر نخواهد بود.
بسیاری از محققان واندیشمندان حوزوی نیز معتقدند علاوه بر مشکلات و مصائب اقتصادی که دامنگیر جامعه شده است آنچه که امروز به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز بر کشور میرود برخواسته از همین دست معاملاتی است که در اسلام مسائل گوناگونی مترتب بر آن عنوان شده است.
به هر روی به نظر میرسد باید نظام بانکی کشور، هم راستا با برنامهها و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گردد تا جامعه از اهداف و آرمانهای امام راحل(ره) و شهیدان والا مقام دور نگردد. در غیر این صورت آنگونه که مراجع تقلید عنوان کردند با جامعه اسلامی فاصله خواهیم داشت.
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