به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی، معاون وزیر و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مراسم توسعه و افتتاح پروژه خط تولید الیاف شیشه یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد که صبح سه‌شنبه به‌صورت ویدئوکنفرانس با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، حضور پیدا کرد.

طبق آمارهای اعلامی این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد ریال بستر اشتغال ۱۴ نفر را فراهم کرده و سالانه ۵ هزار تن محصول تولیدی خواهد داشت.

به گزارش مهر، حسن روحانی هم‌زمان با آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی در حالی برای افتتاح چند پروژه مهم صنعتی و تولیدی استان البرز وارد استان البرز شده که بنا است ۳ پروژه بزرگ صنعتی شامل افتتاح فاز توسعه ذخیره‌سازی و نگهداری غلات در سیلو با حضور وی به بهره‌برداری برسد.

همچنین بنا است چند پروژه صنعتی با صرف اعتباری بالغ‌بر ۱۰ هزار و ۷۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری برسد.