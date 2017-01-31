به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های تکفیری در عراق تلاش کردند تا وارد منطقه تل کصیبه در شرق استان صلاح الدین شوند.
بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری داعش با دخالت نیروهای عراقی با ناکامی مواجه شد.
رسانه های عراقی اعلام کردند که در جریان عملیات نیروهای عراقی علیه تکفیریها در شرق صلاح الدین ۳۹ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.
طبق اعلام رسانه های عراقی، در جریان این عملیات همچنین دهها تکفیری نیز به شدت زخمی شدند.
گفتنی است، منطقه تل کصیبه پیشتر توسط نیروهای عراقی از تصرف داعش خارج شده بود.
