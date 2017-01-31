تحولات عراق؛ ناکامی یورش تکفیریها به شرق «صلاح‌الدین»/۳۹ تکفیری کشته شدند

نیروهای عراقی تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به منطقه «تل کصیبه» در شرق صلاح الدین را ناکام گذاشته و ۳۹ تکفیری را به هلاکت رساندند.