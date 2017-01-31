۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۳

تحولات عراق؛

ناکامی یورش تکفیریها به شرق «صلاح‌الدین»/۳۹ تکفیری کشته شدند

نیروهای عراقی تلاش تروریست های تکفیری برای نفوذ به منطقه «تل کصیبه» در شرق صلاح الدین را ناکام گذاشته و ۳۹ تکفیری را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های تکفیری در عراق تلاش کردند تا وارد منطقه تل کصیبه در شرق استان صلاح الدین شوند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری داعش با دخالت نیروهای عراقی با ناکامی مواجه شد.

رسانه های عراقی اعلام کردند که در جریان عملیات نیروهای عراقی علیه تکفیریها در شرق صلاح الدین ۳۹ عنصر تکفیری به هلاکت رسیدند.

طبق اعلام رسانه های عراقی، در جریان این عملیات همچنین دهها تکفیری نیز به شدت زخمی شدند.

گفتنی است، منطقه تل کصیبه پیشتر توسط نیروهای عراقی از تصرف داعش خارج شده بود.

