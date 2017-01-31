گرامیداشت دهه فجر ریشه در اعتقادات ملت ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه در دیدار مسئولان با امام جمعه شهرستان، ایام الله دهه مبارک فجر را تبریک گفت.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: ایشان فرموده اند که دهه فجر ایامی است که یاد و خاطر امام راحل(ره) حتی بیشتر از زمان رحلت ایشان تجلی پیدا می کند.

فرماندار شهرستان بشرویه اظهار داشت: همه ما امروز این انقلاب و نظام را با یاد و نام امام راحل (ره) می شناسیم.

زمان زاده بیان کرد: با گرامیداشت ایام الله دهه فجر در هرسال نشان می دهیم که همچون گذشته از رهروان واقعی این نظام و انقلاب هستیم.

فرماندار شهرستان بشرویه گفت: امام خمینی (ره) بود که توانست استکبار را از جامعه اسلامی بیرون و نظام اسلامی را در جامعه پایه گذاری نماید.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری این ایام را به عنوان عید غدیر و عید ولایت نام برده اند به همین خاطر ما در اولین روز از این دهه به دیدار مقام ولایت و یا امامان جمعه، نمایندگان آنها میرویم.

زمان زاده تجدید بیعت با شهدا و گلباران تمثال امام راحل را نیز از دیگر مهم ترین برنامه ها دانست.