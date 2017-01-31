۳ باشگاه ورزشی در آبادان پلمب شد

پیمان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از نصب دوربین مدار بسته در فضای باشگاه، ایجاد مزاحمت برای همسایگان و کسبه محدوده، نداشتن مجوز فعالیت و کارت بیمه ورزشی، استفاده نکردن از مربی متخصص و دارای مدرک، ارتباط نداشتن با پزشک و مشاور ورزشی، نبود بیمه مسئولیت و آتش سوزی، فروش و توزیع دارو، مکمل و پودرهای غیرمجاز بدنسازی، استفاده از پوسترهای برهنه و نیمه برهنه، پخش موسیقی های غیرمجاز، تجمع اراذل و اوباش، ارائه خدمات خارج از سرویس کاری به مشتریان و انتشار تصاویر خارج از شئونات اسلامی به عنوان نوع تخلفات باشگاههای ورزشی نام برد.

ادیبی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته فراوان درجهت توسعه فعالیتهای ورزشی در میان اقشار مختلف مردم گفت: از آنجایی که وجود مکانهای ورزشی سالم و عاری از ناهنجاری یکی از دغدغه های این اداره است، نظارت بر حسن انجام فعالیتهای باشگاه ها و مجموعه های ورزشی در دستور کار واحد بازرسیاداره ورزش و جوانان قرار گرفت.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان افزود: ازابتدای امسال تاکنون مکانهای ورزشی به ویژه باشگاهها بیش از ۵۰ مرتبه مورد بازرسی قرار گرفتند.

ادیبی اظهار کرد: پس از انجام اقدامات و بررسیهای کارشناسانه، باشگاه های متخلف شناسایی و با هماهنگی مقام انتظامی نسبت به پلمب آنها اقدام شد.

وی تصریح کرد: ۱۵ واحد صنفی که دارای تخلف های جزئی بودند، اخطار دریافت کردند تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع تخلفاتشان بکوشند چرا که در غیر این صورت از فعالیت آنها جلوگیری می شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان ضمن تاکید بر آنکه در صورت مشاهده و یا دریافت گزارش هر گونه تخلف از سوی باشگاههای ورزشی با آنان برخورد قانونی می شود، گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی کشور عرضه مکمل های ورزشی در باشگاهها را ممنوع اعلام کرده است.

ادیبی افزود: در بررسی های انجام شده، مشخص شد که باشگاه های مجوز دار و معتبر حدود یک سال است که مکمل های بدنسازی را در محلشان نه استفاده و نه به فروش می رسانند.

وی اظهار کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در محل باشگاه ها، پلیس این محل ها را پلمب و فرد خاطی به کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان معرفی می شود.

وی از سامانه پیامکی۳۰۰۰۸۸۴۴۴۰۴۴۴ به عنوان پل ارتباطی شهروندان آبادانی با اداره ورزش و جوانان نام برد و تصریح کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده تخلف از سوی متصدیان و مالکان باشگاها و مجموعه های ورزشی مراتب را از طریق سامانه یاد شده به این اداره اطلاع دهند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.