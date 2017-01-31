پیوند خواهرخواندگی میان دزفول و حیدرآباد هند برقرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کرمی نژاد شامگاه دوشنبه در دیدار با سفیر هند و هیئت همراهش اظهار کرد: دزفول با برخورداری از یک سابقه تمدنی بزرگ، دومین شهر خوزستان از نظر جمعیت است.

وی، شغل اصلی مردم دزفول را کشاورزی برشمرد و افزود: دزفول حالتی فلات مانند دارد که جزو معدود شهرهایی در جهان است که رودخانه از وسط آن می گذرد. برخورداری دزفول از خاک حاصلخیز موجب رونق اقتصادی دراین شهر شده به همین دلیل مردمان این شهرستان از نظر مالی توانمند هستند.

شهردار دزفول با بیان اینکه ارتباطات فرهنگی زیادی میان ایران و هندوستان وجود دارد، گفت: مایل هستیم این ارتباطات تقویت شود و متقابل باشد یعنی هم هند و هم ایران از داشته ها و توانمندی های یکدیگر بهره مند شوند.

کرمی نژاد، خواستار ایجاد پیوند خواهرخواندگی میان دزفول و شهر حیدرآباد هندوستان شد و افزود: شهر حیدرآباد هندوستان از نظر فرهنگی، صنعتی، تمدنی و حتی معماری بسیار به دزفول شباهت دارد؛ بنابراین بسیار خوب است اگر بین این دو شهر پیوند برقرار شودتا مبادلات فرهنگی، علمی و به ویژه آموزشی ما با هندوستان تقویت شود.

وی، تداوم ارتباط با هندوستان را بسیار مفید دانست و گفت: سرمایه گذاران مختلفی از کشورهای متعدد برای سرمایه گذاری وارد دزفول می شوند که ما مشتاق هستیم میزبان سرمایه گذاران هندی نیز باشیم.

شهردار دزفول در پایان از اینکه سفیر هند دزفول را مقصد گردشگری خود انتخاب کرده بود قدردانی کرد.