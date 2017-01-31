۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

فرمانده سپاه نهاوند خبر داد:

اعزام ۳۵۲ دانش‌آموز نهاوندی به مناطق عملیاتی جنوب کشور

نهاوند - فرمانده سپاه ناحیه نهاوند از اعزام ۳۵۲ دانش‌آموز نهاوندی در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، سرهنگ کامران کریمی اظهار داشت: کاروان راهیان نور شهرستان نهاوند متشکل از ۳۵۲ نفر دانش‌آموز عازم اردهای راهیان نور می‌شوند.

وی افزود: این دانش‌آموزان پسر در قالب ۸ اتوبوس از محل سپاه ناحیه نهاوند به منطقه عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند.

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند عنوان کرد: این دانش‌آموزان به مدت ۲ روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور شامل شلمچه، هویزه، فتح المبین و معراج شهدای اهواز بازدید خواهند داشت.

وی گفت: به منظور آشنا کردن بیشتر دانش‌آموزان با ابعاد مختلف دفاع مقدس و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام و فرهنگ ایثار و شهادت به همراه هر اتوبوس یک نفر روحانی و یک نفر از راویان جنگ نیز حضور دارد.

