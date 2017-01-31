به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، سرهنگ حسن برزگر ضمن گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی و فجرآفرینان دوران انقلاب اسلامی اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر ۱۵ عنوان برنامه شاخص در قالب ۳۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در همدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های تدارک دیده شده در این ایام گفت: دیدار خانواده‌های شهدا و جانبازان دوران انقلاب اسلامی، برگزاری یادواره‌های شهدا، برگزاری جشنوارهای ورزشی، هنری، فرهنگی و هنری نیز از برنامه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

وی عنوان کرد: همچنین خاطره گویی، برگزاری نمایشگاه‌هایی از دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ده‌ها برنامه دیگر نیز فعالیت‌های دیگر سپاه ناحیه همدان در این ایام است.

برزگر عنوان کرد: به فضل خدواند و رهبری بصیر و ملتی شهادت‌طلب، انقلاب اسلامی سال به سال قدرتمندتر از گذشته می‌شود.