  1. استانها
  2. همدان
۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۸ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

انجام ۸ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۳ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۳۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۸ مورد منجر به عملیات شده، ۳۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۵۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۳ مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در دباغخانه، انفجار گاز منزل مسکونی در قاسم آباد و عملیات احتیاط حریق در حادثه تصادف و نشت سوخت خودرو در بلوار آیت الله نجفی بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در خودرو در میدان شیرسنگی، عملیات امداد و نجات در حادثه نشت گاز خودرو در بلوار انقلاب، عملیات امداد و نجات در حادثه برق گرفتگی در میدان امام حسن (ع) و ۲ مورد نجات حیوانات در بلوار امام خمینی (ره) و اعتمادیه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

کد مطلب 3892622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها