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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

غلامرضا نوروزی خبر داد:

افتتاح ۶ پروژه پزشکی ورزشی در ایام دهه فجر

افتتاح ۶ پروژه پزشکی ورزشی در ایام دهه فجر

فدراسیون پزشکی ورزشی در ایام الله دهه مبارک فجر ۶ پروژه از جمله پنج زیر ساخت عمرانی در استان های محروم و کمتر برخوردار را افتتاح می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری- تحلیل پزشکی ورزشی ایران، غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر، تصریح کرد: بخش های ستادی و استانی فدراسیون پزشکی ورزشی همچون سال های گذشته حضور موثری در ویژه برنامه های این ایام دارد و علاوه بر ارائه خدمات ویژه تخصصی و متنوع، در  آئین های گرامیداشت مختلف در  سراسر کشور شرکت کرده ضمن اینکه دوشادوش دیگر اقشار جامعه ورزش با آرمان های حضرت امام خمینی(ره) تجدید میثاق و با مقام معظم رهبری تجدید بیعت می کند.

نوروزی تصریح کرد: علاوه بر این با توجه به اینکه یکی از سیاست های فدراسیون توسعه سخت افزاری و نرم افزاری هیات های استانی به منظور رفاه حال ورزشکاران در جهت تمرکز زدایی است، در این ایام خجسته چند پروژه افتتاح می شود و گوشه دیگری از تلاش های دولت تدبیر و امید برای عمران و آبادانی نقاط مختلف کشور به نمایش در می آید.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی یادآور شد: افتتاح ساختمان اداری و همچنین مرکز فیزیوتراپی ورزشی هیات پزشکی ورزشی خراسان شمالی در بجنورد، افتتاح ساختمان اداری و همچنین مرکز فیزیوتراپی ورزشی هیات پزشکی ورزشی کهگیلویه و بویر احمد در یاسوج، افتتاح مرکز فیزیوتراپی ورزشی هیات پزشکی ورزشی خراسان جنوبی در بیرجند، افتتاح ساختمان اداری و همچنین مرکز فیزیوتراپی ورزشی هیات پزشکی ورزشی سیستان و بلوچستان در زاهدان، افتتاح مرکز فیزیوتراپی ورزشی در استان بوشهر  و رونمایی از سامانه دفاتر استانی پایگاه خبری- تحلیلی پزشکی ورزشی ایران و صفحات اجتماعی و رسمی فدراسیون پزشکی ورزشی از جمله ویژه برنامه های فدراسیون پزشکی ورزشی در این ایام است.

کد مطلب 3892624
زینب حاجی حسینی

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