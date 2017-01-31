کتاب نائینی مانیفست مشروطه از منظر دین است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «آستانه تجدد» عصر روز گذشته ۱۱ بهمنماه با حضور داود فیرحی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، کاظم قاضی زاده پژوهشگر و مدرس دانشگاه و عبدالله نصری استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد. حجتالاسلام قاضی زاده در این نشست با بیان اینکه این کتاب مانیفست مشروطه از منظر دین است گفت: بحثهای عملی که در دوران مشروطه رخ داد نیازمند توضیحات تئوریک بود و کتاب نائینی از این منظر به موضوع پرداخته است. شاید بتوان گفت که در دوران اخیر نگرشها و نگارشهای فکری متاثر از عرصههای عملی بوده و متفکران بعد از اینکه یک واقعیت خارجی را احساس کردند و یک امری را در اجتماع و سیاست دیدند به دنبال نظریه پردازی و کشف و تبیین و تحلیل مبانی آن رفتند.
وی با اشاره به نام کتاب «درآستانه تجدد» تاکید کرد: نام کتاب بسیار پرمعنا و دارای نکته ای مهم است که طرح آن از دانش آموخته دانشگاه و حوزه است و جدای از تیترها از مزیتهای بسیار خوبی برخوردار است. حتی کتاب به رشتههای مختلف علوم انسانی اعم از فقه، تاریخ، منطق، لغت و غیره که توانایی نویسنده را نشان میدهد سرک کشیده و با استفاده از سایر آثار مرحوم نائینی سعی کرده که همخوانی را با این کتاب و سایرنوشتهها به وجود بیاورد.
فایل صوتی این سخنرانی را در بالا می توانید بشنوید.
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