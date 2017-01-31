خبرگزاری مهر، گروه استان ها - فاطمه کازرونی: در بهمن‌ماهی که بر پیشانی سرد تاریخ از شدت قساوت ظالمان و استکبار جهانی قندیل ناامیدی آویز شده بود، انقلاب ایران از دل خاک دنیا جوانه زد و در کوتاه‌ترین زمان از سرشاخه‌های درخت پربار جمهوری اسلامی ایران، عطر شکوفه‌های استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سرتاسر دنیا پراکنده شد.

آری؛ رسیده است از راه روزهایی که ندای الله‌اکبر مردم تاریخ‌ساز اصفهان، آبی گنبدهای فیروزه‌ای پایتخت فرهنگی جهان اسلام را تا دل آسمان امتداد می‌دهد و به یقین همچون همیشه یک دنیا عکاس در سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اسلامی ناتوان خواهند بود از به قاب دوربین کشاندن تصویری از صلابت و اقتدار نصف‌جهان در میدان نقش‌جهان.

هوای زمستان سرد امسال گرم‌تر شده است در میان هیاهو و شور نشاط برگزاری جشن‌های یادبود بهمن‌ماهی که شب‌های سیاه و زمستانی دنیا را با حضور خویش گرم و روشن کرده است و در این میان تمام نهادهای استان دست در دست یکدیگر با اجرای برنامه‌های مختلف به استقبال سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می روند.

رژه تاکسی های اصفهان همزمان با ورود تاریخی امام(ره) به کشور

همزمان با دوازدهم بهمن ماه، تاکسی های شهر اصفهان که با پرچم ایران تزئین شده‌اند از خیابان فرایبورگ تا گلستان شهدا با حرکتی نمادین آغاز دهه مبارک فجر را جشن می گیرند.

این مراسم با حضور هزار و ۲۰۰ تاکسی شهر از ساعت ۹ صبح روز ۲۲ بهمن‌ماه برگزار می شود.

قرائت بیانیه دانشجویان مدرسه جامعة المصطفی در سالروز ورود امام خمینی (ره) به ایران

با توجه به حضور دانشجویان و طلاب تازه مسلمان شده از سرتاسر جهان که در مدرسه جامعه المصطفی اصفهان تحصیل می‌کنند قرار است یکی از طلاب خارجی این مدرسه علمیه بیانیه‌ای را در سالروز ورود امام به ایران در گلستان شهدا قرائت کند.

همچنین تور گردشگری در ایام دهه فجر به همت سازمان تبلیغات اسلامی در مسجد شیخ لطف‌الله و با محوریت سه جشن اذان، تکلیف و عقد برای دیگر ادیان توحیدی برگزار خواهد شد.

تجمع مدافعان حرم حضرت زینب (س) در مصلای اصفهان

با توجه به تقارن دهه فجر انقلاب اسلامی با روز ولادت حضرت زینب کبری (س) تجمع مدافعان حرم زینب (س) در روز ۱۵ بهمن در مصلای اصفهان از ساعت ۱۰ صبح با مداحی و سخنرانی افراد برجسته کشوری انجام می شود.

نورافشانی شهر اصفهان چند روز زودتر از شب ۲۲ بهمن

با توجه به تقارن ایام‌الله دهه فجر با دهه اول فاطمیه نورافشانی و جشن ویژه این شب در شهر اصفهان به جای شب بیست و دوم بهمن‌ماه در ۱۶ بهمن‌ماه در جوار ۳۳ پل و دیگر نقاط مهم شهر اصفهان برگزار می‌شود.

تکریم و تجلیل از چهره های قرآنی

محفل باشکوه تکریم و تجلیل از چهره های قرآنی از مهم‌ترین برنامه ‌های ایام الله دهه فجر است که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان روز چهارشنبه ۲۰ بهمن بعد از نماز مغرب و عشا، در سالن اهل بیت (ع) اجرا می‌شود.

همراهی ادیان توحیدی با جشن‌های ۲۲ بهمن در نقش جهان

در شهری که قرن‌ها تاریخ پرافتخار همدلی میان ادیان توحیدی را در سابقه خود نقش کرده است، امسال نیز پیروان ادیان زرتشتی، مسیحی و کلیمی همپای مسلمانان سالگرد بهمن‌ماه ۵۷ را گرامی می‌دارند.

بر این اساس صبح ۲۰ بهمن دو دستگاه اتوبوس از ادیان توحیدی اصفهان راهی گلستان شهدا شده و بعد از آن با نثار گل بر سر مزار شهدای ارامنه بازدیدی از کلیسای وانک، خانه زرتشتیان و کنیسه کتر داوود و مسجد شیخ لطف‌الله خواهند داشت و سپس با استاندار اصفهان دیدار کنند.

پیروان ادیان توحیدی در اصفهان همانند سال‌های گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه نیز حضور پرشور و صمیمی را در کنار مسلمانان رقم می‌زنند که نشانه اتحاد و همدلی میان ملت ایران از هر دین و آیین در پاسداشت ارزش‌های انقلابی است.

برگزاری نمایشگاه‌های و برنامه‌های هنری مختلف در دهه فجر توسط حوزه هنری اصفهان

در این هفته واحد تئاتر حوزه هنری به اجرای نمایش خیابانی در شهر اصفهان با موضوع انقلاب خواهد پرداخت که این نمایش‌ها از ۱۲ تا ۲۲ بهمن مهمان خیابان‌های نصف جهان خواهد بود.

واحد ادبیات حوزه هنری نیز دو نشست تخصصی یکی در زمینه شعر و دیگری در زمینه ادبیات داستانی برگزار خواهد کرد.

نشست شعر با حضور شاعران جوان اصفهانی در روز شنبه ۱۶ بهمن ماه و نشست تخصصی ادبیات داستانی در روز چهارشنبه ۲۰ بهمن در خانه ادبیات برگزار می شود.

برگزاری نمایشگاه گروهی عکس با موضوع انقلاب و دهه فجر

همچنین نمایشگاه گروهی عکس با موضوع انقلاب و دهه فجر در گالری نقش‌خانه حوزه هنری استان اصفهان از روز شنبه ۱۶ بهمن لغایت ۲۱ بهمن به مناسبت دهه فجر برگزار خواهد شد.

برگزاری ۵۰۰ جشن توسط شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان برای ایام دهه فجر در تمامی مناطق ۱۵ گانه اصفهان با برگزاری نمایشگاه و برنامه‌های مختلف برای تمام سنین در قالب اجرای ۵۰۰ جشن به استقبال این ایام رفته است که «پرچم» بخش جدایی ناپذیر از نام این جشن‌هاست.

معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان، امسال تهیه دکوراسیون میدان امام(ره) در روز ۲۲ بهمن ماه را عهده دار شده است و نور پردازی های شهر نیز با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان انجام می شود.

برگزاری جشن‌های متعدد در ایام‌الله دهه فجر

بنا بر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان در طول دهه پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی شاهد برگزاری جشن‌های مختلف خواهیم بود که در این جشن‌ها اهداف، خاطرات و آرمان های انقلاب برای مردم و نسل جوان بازگویی می‌شود.

ستاد دهه فجر با تشکیل ۲۴ کمیته مختلف سعی دارد تا با مشارکت مردم مراسم‌های دهه فجر را با رویکرد فراگیری و به صورت نوآورانه و خلاقانه برگزار کند.

برگزاری نمایشگاه دستاورد های انقلاب

نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در ایام جشن‌های دهه فجر از ۱۹ الی ۲۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد. همچنین در این ایام، جنایات رژیم پهلوی در قالب نمایشگاه «عبرت ها» معرض دید عموم قرار داده می‌شود.

بهره‌برداری از ۳۷۳۰ پروژه مختلف در دهه فجر

همزمان با روزهای پرشکوهی که نماید از صلابت و اراده ملت ایران در تغییر سرنوشت خویش است پروژه‌های مختلفی توسط نهادهای مختلف استان برای بهره‌برداری در این ایام برنامه‌ریزی شده است.

بر این اساس در دهه فجر امسال در مجموع سه هزار و ۷۳۰ پروژه بر این اساس این پروژه‌ها در استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد ریال در سه بخش عمرانی، سرمایه‌گذاری و خدماتی و با اعتبارات ملی، استانی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی به بهره برداری خواهد رسید.