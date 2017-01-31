۱۵۵ پروژه برق رسانی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم شرکاء صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ایام مبارک دهه فجر ۱۵۵ پروژه برق رسانی استان افتتاح می شود.

وی ادامه داد: ۸۹ پروژه در زمینه احداث، توسعه شبکه و تامین برق، ۵۱ پروژه اصلاح و بهینه سازی و ۱۵ پروژه روشنایی معابر به بهره برداری می رسد.

شرکاء بیان کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سطح شهرستان های خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد.

بنا به گفته مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، شش هزار و ۸۷۰ خانوار از افتتاح این پروژه ها بهره مند می شوند.

وی از افتتاح ۱۳۰ کیلومتر طول شبکه برق در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: همچنین ۱۰۰ دستگاه ترانس نیز افتتاح می شود.

۱۳ روستای از نعمت برق برخوردار می شوند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در ایام مبارک دهه فجر، ۱۳ روستای بالای ۱۰ خانوار برق رسانی می شود.

شرکاء اظهار کرد: با بهره مندی این تعداد روستا از نعمت برق، روستای بالای ۱۰ خانوار فاقد برق در خراسان جنوبی وجود نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در شرکت توزیع نیروی برق استان انجام شده است، گفت: افتتاح توسعه شبکه و تاسیسات برق رسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۹ میلیارد تومان از جمله این اقدامات بوده است.

شرکاء توسعه شبکه و تاسیسات برق رسانی شهری را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: برق رسانی به روستاهای فاقد برق، توسعه شبکه های روشنایی معابر با اعتباری بالغ بر ۵۵۰ میلیون تومان و برق رسانی مسکن مهر را از دیگر اقدامات انجام شده است.

نصب دو میلیارد تومان سامانه خورشیدی در استان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی اظهار کرد: نصب و افتتاح سامانه های خورشیدی متصل به شبکه برای مشترکین با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات ارزنده در دولت یازدهم بوده است.

شرکاء ادامه داد: از نصب این سیستم ها، ۲۲۰ کیلو وات برای ۲۳ مسجد، ۱۵ مدرسه و ۱۸ مشترک بهره مند شده اند.

وی افتتاح توسعه شبکه و تاسیسات برق رسانی شهری با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان را از اقدامات انجام شده طی چند سال گذشته عنوان کرد.