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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

استاندار فارس:

انقلاب ما حاصل پیروزی بر سیطره قدرت بیگانه بود

انقلاب ما حاصل پیروزی بر سیطره قدرت بیگانه بود

شبراز _ استاندار فارس گفت: انقلاب ما حاصل پیروزی بر سیطره قدرت بیگانگان و ستمگران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی صبح سه شنبه در مراسم روز ۱۲ بهمن تاکید کرد: امروز جشنی را برگزار می کنیم که بزرگان و از خودگذشتگان فراوانی هزینه آن را پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: رمز اصلی موفقیت و پیروزی مردم حاکم بودن امام(ره) بر قلب ها بود که با روح و جان از ایشان استقبال کردند.

استاندار فارس تصریح کرد: انقلاب بزرگترین سرمایه است و هیچ سرمایه ای به بزرگی آن نیست زیرا هزینه فراوان برای آن پرداخت شده است.

افشانی افزود: عده ای برای حفظ و سربلندی انقلاب از جان خود گذشتند و یا عده ای سلامت خود را از دست دادند.

وی تاکید کرد: انقلاب با زحمت و تلاش مردم تداوم پیدا کرده و اطاعت از مقام معظم رهبری آن را تداوم خواهد بخشید.

کد مطلب 3892711

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