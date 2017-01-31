کانون پرورش فکری در تربیت نسل کارآمد کوشا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فارس، سید کمال علوی در این دیدار گفت: اقتصاد، مسائل اجتماعی و هر حوزه ای که جامعه با آن مرتبط است؛ همه و همه از رهگذر فرهنگ و تحولات فرهنگی می گذرد و هر چه که هست تا آمیخته به فرهنگ نباشد به ثمر نخواهد نشست. فرماندار کازرون با تأکید بر نقش فرهنگ در زمینه مصرف آب گفت: ملموس ترین نمونه ای که می توان به آن اشاره کرد در رابطه با مشکل بی آبی مناطق مختلف است که اگر اجتماع، فرهنگ درست مصرف کردن را بداند بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد و دوران کودکی بهترین زمان برای فرهنگ سازی های مثبتی است که می تواند آینده کشور را از بسیاری خطرات ایمن بسازد.

علوی گفت: اعتقادمان بر این است که اگر بخواهیم جامعه ای پویا، بانشاط و شاداب داشته باشیم باید بر روی فرهنگ و کار فرهنگی تأکید و آموزش را از دوران کودکی آغاز کنیم که در این رابطه کانون نقش تدثیرگذاری را در جهت تربیت نسل کارآمد ایفا می کند چرا که نوع فعالیت های کانون داوطلبانه است و ماندگاری و اثرگذاری این فعالیت ها مثال زدنی است. فرماندار کازرون علاوه بر قول مساعدت جهت اهدای وسیله نقلیه مناسب (جایگزین خودرو فرسوده) برای استفاده کودکان و نوجوانان روستایی از کتابخانه سیار، بر هر نوع کمک و همکاری مجموعه فرمانداری با مرکز فرهنگی هنری کانون در کازرون تأکید کرد.

مدیر کل کانون فارس نیز با تقدیر از حمایت های مادی و معنوی فرماندار از مرکز فرهنگی هنری کازرون، داشتن تفکر فرهنگی وی به عنوان مقام اول شهرستان را مثال زدنی دانست و گفت: کانون در یک فضای غیررسمی و به روش آموزش غیر مستقیم و جذاب میزبان کودکان و نوجوانان است. زهرا افتخاری گفت: مخاطب در محیطی با نشاط و با هدایت مربیان متخصص و توانمند، ساعات دلپذیری را با شرکت در فعالیت های مورد علاقه خود سپری می کنند. افتخاری با اشاره به پیشینه ی فرهنگی کازرون و استعداد کودکان ونوجوانان این شهر، حمایت مسئولین از دستگاه های فرهنگی را کمک مؤثری در اجرای هر چه بهتر رسالتشان دانست.

پس از این دیدار، افتخاری با حضور در مرکز و بازدید از فعالیت ها، به صحبت ها و دغدغه های همکاران گوش داد.