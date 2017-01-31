افزایش ۲۴ درصدی کشت گلخانه ای در جهرم

محمدرضا شهابی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۲۴ هکتاری کشت های گلخانه ای در شهرستان جهرم تا پایان سال ۹۵ بر اهمیت کلاس های آموزشی و ترویجی تأکید کرد و گفت: در برگزاری کلاس های ترویجی می توان از پتانسیل نیروهای پارسل در مرکز و بخش ها استفاده کرد.

وی خواستار استعدادیابی مناطق مستعد کشت گلخانه ای و برگزاری جلسات برحسب اولویت در مرکز و بخش های شهرستان با بهره گیری از نیروهای پارسل شد.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم با تأکید بر تنوع کشت های گلخانه ای و فاصله گرفتن از کشت هایی که اقتصادی نیستند، بیان کرد: بهتر است در مناطق مستعد ابتدا افراد با پشتکار خوب شناسایی و حمایت شوند تا در سطوح پائین طرح خود را اجرا کرده و سبب ترغیب ساکنین منطقه شوند.