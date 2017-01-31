به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «حسن سالم» رئیس فراکسیون «صادقون» در پارلمان عراق گفت: امروز یک بالگرد نظامی آمریکا در منطقه «الجزیره» در استان الرمادی که هم اکنون تحت سیطره تروریست های داعش قرار دارد فرود آمده است.

بر اساس این گزارش، سالم تاکید کرد: ما به هیچ وجه در قبال فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در مناطق تحت سیطره تروریست های داعش سکوت نخواهیم کرد.

رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان عراق گفت: بالگردهای آمریکایی برای گروههای تروریستی مستقر در عراق مواد غذایی و تجهیزات نظامی حمل می کنند و علاوه بر این عناصر تروریستی را از منطقه ای به منطقه دیگر در خاک عراق منتقل می کنند.

سالم در ادامه اعلام کرد: این اولین بار نیست که بالگردهای آمریکایی در مناطق تحت سیطره تروریستهای داعش در عراق فرود می آیند.