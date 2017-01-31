  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۹

نماینده پارلمان عراق:

بالگردهای آمریکا به تروریست‌های داعش کمک‌‎ می‌کنند

بالگردهای آمریکا به تروریست‌های داعش کمک‌‎ می‌کنند

یکی از نمایندگان پارلمان عراق در سخنانی اعلام کرد که بالگردهای آمریکا اقدام به ارائه کمک به تروریست‌های تکفیری در این کشور می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «حسن سالم» رئیس فراکسیون «صادقون» در پارلمان عراق گفت: امروز یک بالگرد نظامی آمریکا در منطقه «الجزیره» در استان الرمادی که هم اکنون تحت سیطره تروریست های داعش قرار دارد فرود آمده است.

بر اساس این گزارش، سالم تاکید کرد: ما به هیچ وجه در قبال فرود هواپیماهای نظامی آمریکا در مناطق تحت سیطره تروریست های داعش سکوت نخواهیم کرد.

رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان عراق گفت: بالگردهای آمریکایی برای گروههای تروریستی مستقر در عراق مواد غذایی و تجهیزات نظامی حمل می کنند و علاوه بر این عناصر تروریستی را از منطقه ای به منطقه دیگر در خاک عراق منتقل می کنند.

سالم در ادامه اعلام کرد: این اولین بار نیست که بالگردهای آمریکایی در مناطق تحت سیطره تروریستهای داعش در عراق فرود می آیند.

کد مطلب 3892720

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها