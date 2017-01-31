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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

شهردار خارگ:

پروژه شهر بازی مسقف در جزیره خارگ اجرا می‌شود

پروژه شهر بازی مسقف در جزیره خارگ اجرا می‌شود

بوشهر - شهردار خارگ گفت: پروژه شهر بازی مسقف در جزیره خارگ اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد بارگاهی صبح سه‌شنبه در جمع مسئولان خارگ اظهار کرد: یکی از بحث‌های مورد توجه مدیریت شهری در جزیره خارگ بحث ایجاد محیطی شاداب برای اهالی شریف خارگ در جزیره خارگ است.

وی افزود: فاز اول طراحی پروژه شهر بازی مسقف به اتمام رسیده و فاز دوم این پروژه تا پایان بهمن ماه به اتمام خواهد رسید و با کارگروه‌های تشکیل شده در واحد عمران شهرداری خارگ تشریفات مناقصه به‌زودی برگزار خواهد شد.

بارگاهی با اشاره به تغییر مبلمان شهری جزیره خارگ گفت: در بحث اصلاح هندسی میدان کوزه مد نظر واحد عمران شهرداری خارگ بود که پیمانکار انتخاب شده و کارگاه برای آغاز این پروژه به شرکت تحویل داده شده است و در چند روز آینده شروع به‌کار خواهد کرد.

شهردار خارگ گفت: با توجه به فرسودگی بافت ساختمانی شهرک ۲۲ بهمن و امکان وقوع حادثه در این شهرک، مقرر شد مکاتباتی با نهادهای مرتبط با موضوع صورت خواهد گرفت تا از حوادث مرتبط با این موضوع جلوگیری شود.

کد مطلب 3892723

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