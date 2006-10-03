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۱۱ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۱۶

وزير دفاع چك:

جهان بعد از تجاوز آمريكا به عراق نا امن تر شده است

وزير دفاع چك امروز سه شنبه تاكيد كرد كه جهان بعد از تجاوز آمريكا به عراق نا امن تر شده و نتايج منفي جنگ عليه عراق بيشتر از جنبه مثبت آن بوده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه خبري ايلاف، "جيري شديوي" وزير دفاع چك در گفتگويي مطبوعاتي افزود كه وي اين گفته را با مسئوليت پذيري كامل مي گويد و عراق تا حدودي به كشور ماواي تروريست هاي جديد يا متهمان به قتل با ابزارهاي تروريستي شده است.

وي افزود: اين افراد در عراق آموزش مي بينند و در برخي اوقات در اين كشور عمليات انجام مي دهند اما در بسياري اوقات به كشورهاي خود بازمي گردند و در آنجا شبكه هاي مخفي ايجاد كرده يا براي اجراي عمليات تروريستي برنامه ريزي مي كنند.

وزير دفاع چك در ادامه به تغيير شيوه هاي تروريست ها پرداخت و وقوع جنگ تمدنها را رد كرد.

کد مطلب 389274

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