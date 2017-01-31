کاوه رضایی همچنان بهترین بازیکن استقلال/ نگاهی به آمار بازیکنان

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه رضایی در آخرین دیدار استقلال هم برای این تیم یک پاس گل داد تا در روزهایی که کمتر گل می‌زند، از میزان تاثیرگذاری‌اش در روند نتیجه گیری استقلال کم نشده باشد.

مهاجم اول آبی پوشان که بیشترین دقایق حضور در میدان را در بین همه استقلالی‌ها دارد، با ۶ گل و ۷ پاس گل، تاثیر گذار ترین بازیکن این تیم و یکی از امتیاز آور ترین بازیکنان لیگ است.

مهاجم شماره ۹ تیم منصوریان تنها بازیکن این تیم است که در هر ۱۹ بازی این تیم در لیگ برای آبی‌ها به میدان رفته و عمدتا هم به صورت فیکس و ۹۰ دقیقه‌ای برای این تیم بازی کرده است. این مهاجم تنها ۳ دقیقه کمتر از حد نصاب صد در صدی در تیم منصوریان بازی کرده تا با جمع ۱۷۰۷ دقیقه ۱۷۱۰ دقیقه ممکن، رکوردی بی نظیر از خود در این زمینه بر جای گذاشته باشد.

بعد از کاوه رضایی، امید ابراهیمی دیگر بازیکن بزرگ این تیم است بیشترین دقایق حضور را به خود تخصیص داده است. هافبک میانی استقلال تنها یک بازی (استقلال خوزستان) را به دلیل محرومیت از دست داده و با حضور در ۱۸ بازی از ۱۹ بازی این تیم و ثبت دقایق ۱۶۲۰ دقیقه در میدان ثابت ترین بازیکن این تیم بوده است.

از نظر تعداد بازی فرشید اسماعیلی و علی قربانی هر کدام با ۱۷ بازی و سید مهدی رحمتی با ۱۵، جانواریو، جابر انصاری و خسرو حیدری با ۱۴ و وریا غفوری با ۱۳ بازی در جایگاه های بعدی این جدول قرار دارند. اما از نظر دقایق حضور در میدان سید مهدی رحمتی با ۱۳۵۰ دقیقه، جانواریو با ۱۲۶۰ و مگویان با ۱۰۷۰ دقیقه در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

* جدول کامل رتبه بندی استقلالی‌ها از نظر تعداد بازی به شرح زیر است:

۱- کاوه رضایی ۱۹ بازی

۲- امید ابراهیمی ۱۸ بازی

۳- فرشید اسماعیلی ۱۷ بازی

۴ علی قربانی ۱۷ بازی

۵ - سید مهدی رحمتی ۱۵ بازی

۶ - رابسون جانواریو ۱۴ بازی

۷- جابر انصاری ۱۴ بازی

۸- خسرو حیدری ۱۴ بازی

۹- وریا غفوری ۱۳ بازی

۱۰- یعقوب کریمی ۱۳ بازی

۱۱- بختیاری رحمانی ۱۳ بازی

۱۲- هرایر مگویان ۱۲ بازی

۱۳- لئوناردو پادوانی ۱۲ بازی

۱۴- سید مجید حسینی ۱۰ بازی

۱۵- فرشید باقری ۱۰ بازی

* جدول کامل رتبه بندی استقلالی ها از نظر دقایق حضور در میدان به شرح زیر است:

۱- کاوه رضایی ۱۷۰۷ دقیقه

۲- امید ابراهیمی ۱۶۲۰ دقیقه

۳- مهدی رحمتی ۱۳۵۰ دقیقه

۴- جانواریو رابسون ۱۲۶۰ دقیقه

۵- جابر انصاری ۱۱۱۸ دقیقه

۶- هرایر مگویان ۱۰۷۱ دقیقه

۷- فرشید اسماعیلی ۱۰۴۱ دقیقه

۸- وریا غفوری ۱۰۲۰ دقیقه

۹- یعقوب کریمی ۱۰۱۰ دقیقه

۱۰- خسرو حیدری ۹۹۲ دقیقه

۱۱- بختیار رحمانی ۹۹۰ دقیقه

۱۲- لئوناردو پادوانی ۹۰۳ دقیقه

۱۳- سید مجید حسینی ۸۰۸ دقیقه

۱۴- علی قربانی ۷۵۸ دقیقه

۱۵- فرشید باقری ۴۸۹ دقیقه