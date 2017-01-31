ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات

محمدباقر قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متقاضیان سفر به عتبات عالیات، از امروز سه شنبه تا ۱۸ بهمن ماه جاری مهلت دارند با مراجعه به ساامانه اینترنتی مربوطه پیش ثبت نام خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: اعزام این متقاضیان به عتبات عالیات در گروه های یک نفره، هفت نفره و ۳۵ نفره از ۲۵ اسفندماه امسال آغاز می شود و این اعزام ها تا ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۹۶، ادامه دارد.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی عنوان کرد: بر اساس پیش ثبت نام افراد، قرعه کشی متقاضیان انجام می شود و نتیجه آن روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه جاری از طریق سامانه عتبات عالیات، اعلام میشود.

قاصری با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون بیش از هشت هزار و ۴۷۰ زائر به عتبات عالیات اعزام شده اند، اظهار کرد: هنوز سهمیه خراسان شمالی برای سفرهای نوروزی به عتبات عالیات تعیین نشده چراکه به میزان متقاضیان بستگی دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود اعزام ها نسبت به سال گذشته، با رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی مواجه شود.