ثبت نام ۴۵۰ زوج دانشجو برای آغاز زندگی مشترک در عتبات

حجت الاسلام محمد رضا فقیهی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره همانند دوره قبل زوج های دانشجویی که خواهان برنامه ریزی ازدواج در نجف و کربلا باشند، در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: از اول دوره شانزدهم اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات، هر زوجی که درخواست داشته، بدون نوبت اعزام شده است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشجویی خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۴۵۰ درخواست کتبی توسط زوج های دانشجویی به ستاد عمره و عتبات دانشجویی ارسال شده که با همه آنها موافقت شده تا هرچه سریع تر اعزام شوند.

وی ادامه داد: این زوج های جوان، به دو دسته تقسیم می شوند، برخی مراسم ازدواج خود را در کربلا و نجف برگزار کرده و بعد از این سفر، زندگی مشترک خود را آغاز می کنند و برخی دیگر از زوج های دانشجو نیز زندگی مشترک خود را شروع کرده و برای ماه عسل به این سفر می روند.

حجت الاسلام فقیهی درباره مقطع تحصیلی زوج های دانشجو گفت: اکثر متقاضیان دانشجویان مقطع کارشناسی هستند در دوره قبل نیز ۶۵ درصد زوج های دانشجویی که به عتبات عالیات اعزام شدند دانشجویان مقطع کارشناسی بودند.