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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

ثبت نام ۴۵۰ زوج دانشجو برای آغاز زندگی مشترک در عتبات

ثبت نام ۴۵۰ زوج دانشجو برای آغاز زندگی مشترک در عتبات

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: تا کنون حدود ۴۵۰ درخواست کتبی توسط زوج های دانشجو به ستاد ارسال شده که با همه آنها موافقت شده تا هرچه سریع تر به عتبات اعزام شوند.

حجت الاسلام محمد رضا فقیهی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره همانند دوره قبل زوج های دانشجویی که خواهان برنامه ریزی ازدواج در نجف و کربلا باشند، در اولویت اعزام قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: از اول دوره شانزدهم اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات، هر زوجی که درخواست داشته، بدون نوبت اعزام شده است.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشجویی خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۴۵۰ درخواست کتبی توسط زوج های دانشجویی به ستاد عمره و عتبات دانشجویی ارسال شده که با همه آنها موافقت شده تا هرچه سریع تر اعزام شوند.

وی ادامه داد: این زوج های جوان، به دو دسته تقسیم می شوند، برخی مراسم ازدواج خود را در کربلا و نجف برگزار کرده و بعد از این سفر، زندگی مشترک خود را آغاز می کنند و برخی دیگر از زوج های دانشجو نیز زندگی مشترک خود را شروع کرده و برای ماه عسل به این سفر می روند.

حجت الاسلام فقیهی درباره مقطع تحصیلی زوج های دانشجو گفت: اکثر متقاضیان دانشجویان مقطع کارشناسی هستند در دوره قبل نیز ۶۵ درصد زوج های دانشجویی که به عتبات عالیات اعزام شدند دانشجویان مقطع کارشناسی بودند.

کد مطلب 3892770
زهرا سیفی

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