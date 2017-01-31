بهره برداری از ۲ پروژه هواشناسی در آذربایجان غربی

صادق ضیائیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح ها مراحل پایانی عملیات اجرایی را طی می کنند افزود: دریافت تصاویره ماهواره ای در راستای قابلیت دریافت تصاویر هواشناسی به صورت برخط و هر ۱۵ دقیقه از ماهواره های هواشناسی اروپایی Eumetsat یکی از این پروژه هاست.

وی با بیان اینکه در صورت اتمام و بهره برداری از این طرح، دقت پیش بینی های کوتاه مدت و همچنین پیش بینی گرد و غبار افزایش خواهدیافت عنوان کرد: پروژه بعدی را "سامانه مونیتورینگ وضعیت جوی" است.

ضیائیان گفت: پروژه سامانه مانیتورینگ وضعیت جوی، امکان بررسی هم زمان تمام اطلاعات هواشناسی برای پیش بینی در استان را فراهم خواهد کرد.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را بالغ بردو میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: این طرح ها مراحل نهایی را طی می کنند و در آینده نزدیک آماده بهره برداری خواهند شد.

ضیائیان در خصوص میزان بارش های سالجاری گفت: متوسط بارش آذربایجان غربی را از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهر ۱۳۹۵) تاکنون ۱۱۱ میلیمتر بود که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۳ درصد و نسبت به بلند مدت۲۱ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با بیان اینکه در مرکز استان تاکنون ۹۳ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است افزود: این مقدار نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۵ درصد کاهش یافته است.

ضیائیان یادآور شد: در حوضه دریاچه ارومیه نیز تا کنون ۹۳ میلیمتر بارش گزارش شده که نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد و نسبت به بلند مدت ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.