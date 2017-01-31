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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان

اتحاد وپیروی ازولایت فقیه رمزماندگاری انقلاب اسلامی است

اتحاد وپیروی ازولایت فقیه رمزماندگاری انقلاب اسلامی است

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: اتحاد وپیروی ازولایت فقیه رمزماندگاری انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهرسه شنبه در آیین نواختن گلبانگ انقلاب اسلامی، افزود: امروزچهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته  و باید این دهه گرامی داشته شود.

وی با بیان اینکه اتحاد وپیروی ازولایت فقیه رمزماندگاری انقلاب اسلامی است، اظهار کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی در شرایطی که دو قدرت شرق و غرب از حکومت شاهنشاهی حمایت می‌کردند به پیروزی رسیده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: یک مجتهد ضد استعمار و انسان دوست به پا خواسته و بدون حمایت خارجی‌ها و در مقابل همه ناباوری دنیا این انقلاب پیروز شد و پس از گذشت ۳۹ سال هنوز دشمنان این انقلاب را نشناختند.

خاتمی با بیان اینکه رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور مردم است و برای ساختن ایرانی آباد باید با همه متحد باشیم، گفت: هویت غنی سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی مردم ایران سبب شد تا مردم با آغوش باز انقلاب اسلامی ایران را بپذیرند و38 سال ، باتمام قوا دربرابرطوفانهای سهمگین دشمنان ایستادگی کنند.

وی افزود: نسل نخستین که انقلاب اسلامی را به وجود آوردند و همین نسل به اتفاق نسل دومی‌ها برای دفاع جانانه از کشور در جبهه‌ها حضور یافتند و لی امروز اما نسل سوم و چهارم شرایط انقلاب را درک نکردند و تنها افتخارات آن را شنیده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: آشنایی با تاریخ یک کشور لازمه حیات سیاسی هر ملتی است و تاریخ یک ملت، هویت فکری، فرهنگی و سیاسی آن است و ملتی که هویت خود را نشناسد نمی‌تواند آینده خود را ترسیم کند.

خاتمی گفت: یکی از شگردهای استعمارگران و دشمنان این است که بین نسل موجود و تاریخ پر افتخار گذشته فاصله ایجاد کند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به اینکه ایران تمدنی ۸ هزار ساله دارد، یادآور شد: این در حالی است که تاریخ اروپاییان به ۲ هزار سال قبل می‌رسد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بینش بالا و اعتقاد مردم در پذیرش حکومت اسلامی از ارکان تاثیرگذار در پیروزی انقلاب بود.

خاتمی ابراز کرد: ملت ایران ولایت اهل بیت را با آغوشی باز پذیرفتند و این نشان از بینش بالای مردم است  و پذیرش حکومت اسلامی موجب شد تا مردم و جمهوری اسلامی ایران همواره در مقابل طوفان‌ها ایستادگی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود:ایران در ابتدا در تقسیم‌بندی بلوک غرب قرار داشت  اما در یک مقطعی هر دو قدرت پیشتیبان شاه شدند.

کد مطلب 3892773

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