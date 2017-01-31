  1. استانها
  2. قزوین
۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

همزمان با آغاز دهه فجر:

گلبانگ انقلاب در مدارس قزوین نواخته شد

گلبانگ انقلاب در مدارس قزوین نواخته شد

قزوین- همزمان با سالروز ورود امام راحل به میهن گلبانگ انقلاب با حضور امام جمعه و استاندار قزوین در سالن ورزشی ۲۲ بهمن قزوین نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی باحضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه وامام جمعه قزوین، فریدون همتی استاندار، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری، حجت الاسلام صادقی دادستان قزوین، مدیران دستگاههای اجرایی، جمع کثیری از دانش آموزان زنگ انقلاب در سالروز سی و هشتمین بهار آزادی در سالن ورزشی ۲۲ بهمن قزوین نواخته شد.

در این مراسم که با شور و نشاط انقلابی دانش آموزان همراه بود با اجرای سرودهای انقلابی دسته جمعی، نورافشانی و گرامیداشت یاد شهدا حال و هوای انقلاب در محل مراسم تداعی شد.

تجلیل از خانواده های شهدای دانش آموز و رونمایی از کتاب عملکرد سه ساله آموزش و پرورش در دولت یازدهم و دکلمه شعر توسط یکی از دختران دانش آموز از دیگر برنامه های این مراسم بود.

کتاب عملکرد آموزش و پرورش استان قزوین در دولت تدبیر و امید در ۱۰۴ صفحه در سه فصل تهیه شده و تمامی شاخص های آموزشی اجرا شده در آن گردآوری شده است.

  


 

کد مطلب 3892777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها