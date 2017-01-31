اجرای طرح «فرهنگ یار مهارت» در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: این طرح با هدف فرهنگ سازی در عرصه مهارتی و به منظور استفاده از ظرفیت و توانایی گروه ها و تشکل های علمی فرهنگی دانشجویان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح از فعالیت های دانشجویی در دو بخش حمایت می‌شود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: بخش اول برنامه های اجرایی از قبیل کارگاه ها و دوره های آموزشی مهارتی، جشنواره ها و همایش های کاربردی، مسابقات و المپیادهای مهارتی دانشجویی، کرسی ها و مناظرات دانشجویی در حوزه کسب و کار و اشتغال، نشست های تخصصی در حوزه مهارت، اردوها و بازدیدهای علمی و نمایشگاه های دستاوردهای دانشجویی است.

بهرامی نسب عنوان کرد: در بخش دیگر طرح های کاربردی شامل تولیدات دانشجویی، طرح های اشتغال زا، ایده های کارآفرینی، ابتکار و نوآوری دانشجویی، نشریات دانشجویی و طرح های فضای مجازی مورد حمایت قرار می گیرد.