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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه خبرداد:

اجرای طرح «فرهنگ یار مهارت» در دانشگاه علمی کاربردی

اجرای طرح «فرهنگ یار مهارت» در دانشگاه علمی کاربردی

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت: همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تاسیس این دانشگاه طرح فرهنگ یار مهارت اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، بهزاد بهرامی نسب گفت: این طرح با هدف فرهنگ سازی در عرصه مهارتی و به منظور استفاده از ظرفیت و توانایی گروه ها و تشکل های علمی فرهنگی دانشجویان اجرا می‌شود.

وی افزود: در این طرح از فعالیت های دانشجویی در دو بخش حمایت می‌شود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: بخش اول برنامه های اجرایی از قبیل کارگاه ها و دوره های آموزشی مهارتی، جشنواره ها و همایش های کاربردی، مسابقات و المپیادهای مهارتی دانشجویی، کرسی ها و مناظرات دانشجویی در حوزه کسب و کار و اشتغال، نشست های تخصصی در حوزه مهارت، اردوها و بازدیدهای علمی و نمایشگاه های دستاوردهای دانشجویی است.

بهرامی نسب عنوان کرد: در بخش دیگر طرح های کاربردی شامل تولیدات دانشجویی، طرح های اشتغال زا، ایده های کارآفرینی، ابتکار و نوآوری دانشجویی، نشریات دانشجویی و طرح های فضای مجازی مورد حمایت قرار می گیرد.

کد مطلب 3892779

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