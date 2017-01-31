ورزشکاران روس حق حضور در پارالمپیک زمستانی پیونگ چانگ را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، محرومیت پارالمپین های روسیه به هفتم اوت سال ۲۰۱۶ بازمی گردد و این محرومیت پابرجاست چراکه کمیته ملی پارالمپیک روسیه هنوز به استانداردهای تعیین شده برای رفع مشکلات موجود در خصوص دوپینگ که در نوامبر ۲۰۱۶ منتشر شده، دست پیدا نکرده است.



طبق اعلام سایت کمیته بین المللی پارالمپیک، این محرومیت درها را بر روی حضور احتمالی کشور روسیه در پارالمپیک زمستانی سال آینده نمی بندد.



کمیته ملی پارالمپیک روسیه باید به همکاری خود با کمیته بین المللی ادامه دهد تا قبل از آغاز بازی های زمستانی، رفع تعلیق شود.



در این صورت خواهد بود که ورزشکاران روس می توانند در مسابقات مقدماتی حضور پیدا کنند و شرایط حضور در رقابتها را به دست بیاورند.



ورزشکاران روس به دلیل دوپینگ زیر نظر دولت این کشور، حضور در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو را هم از دست دادند.