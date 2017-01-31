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۱۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

با ادای احترام به شهدا؛

برنامه های دهه فجر در گیلان آغاز شد

برنامه های دهه فجر در گیلان آغاز شد

رشت- برنامه های دهه فجر با ادای احترام استاندار و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی گیلان به مقام شهدا در این استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی استاندار گیلان به همراه جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، صبح سه شنبه با حضور در مزار شهدای شهر رشت، آغاز سی و هشتمین دهه فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

امسال و همزمان با دهه فجر برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و هنری در سراسر گیلان به اجرا در می آید.

همچنین به این مناسبت پروژه های عمرانی متعددی با اعتبار پنج هزار میلیارد تومان در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، بنادر و نیز خدمت رسانی به مردم با سرمایه گذاری بخش خصوصی در گیلان به بهره برداری می رسد.

بخشی از این پروژه‌ها نیز مربوط به منطقه آزاد انزلی است که همزمان با دهه فجر در این منطقه افتتاح می شود.

در ایام دهه فجر همچنین با گازرسانی به مناطقی که از نعمت گاز برخوردار نیستند، هفت شهرستان گیلان به عنوان شهرستان سبز معرفی می شوند.

کد مطلب 3892795

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