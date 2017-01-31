زنگ انقلاب در کرمان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمان صبح سه شنبه در این آیین با اشاره به خدمات انجام شده در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امیدواریم نواختن زنگ انقلاب زنگی برای تعالی فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد.

علیرضا رزم حسینی از زنگ انقلاب به عنوان زنگ حریت و سازندگی نام برد و افزود: طی ۳۷ سال عمر انقلاب با مجاهدت ها و تلاش های صورت گرفته، ایران اسلامی به جایگاهی ویژه در خاورمیانه و دنیا دست پیدا کرده است.

محمد محسن بیگی مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: امروز اهمیت آموزش و پرورش بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با اشاره به حضور ۵۶۰ هزار دانش آموز در هفت هزار مدرسه استان کرمان افزود: امروز در تمامی مناطق استان کرمان مدرسه وجود داشته و حتی اگر جایی ساختمانی وجود نداشته باشد امکان تحصیل دانش آموزان فراهم شده است.

همزمان با این مراسم زنگ انقلاب در حدود هفت هزار مدرسه استان کرمان نیز طنین انداز شد.