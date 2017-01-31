رژه خودرویی و استقبال از تمثال امام راحل در دهلران برگزار شد

به گزارش مهر، در این آیین ده ها خودرو و موتورسیکلت نیروهای نظامی، انتظامیt بسیجیان و دیگر دستگاه های اجرایی و اداری استان تمثال بنیانگذار انقلاب اسلامی را در مسیر همراهی کردند.

شرکت کنندگان در این آیین با در دست داشتن پرچم سه رنگ ایران اسلامی با نثار گل، یاد و خاطره ورود رهبر انقلاب اسلامی به وطن و آغاز جشن های دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

علاوه بر این، شمار زیادی از کسبه وبازاریان دهلران ومدارس با شیرینی وصلوات مسیر رژه خودرویی را جلوه دیگری داده بودند .

همچنین زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه حضرت مریم با حضور امام جمعه دهلران، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان به صدا درآمد.