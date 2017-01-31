ملت ایران پای سختی های کشور ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در مراسم سالگرد ورود امام خمینی(ره) به کشور اظهار داشت: امروز شما مردم انقلابی ملت ایران در آزمایش های بزرگ همچون طلا در کوره گداخته می شوید.

وی با بیان اینکه در روایات آورده شده که زمانی خواهد آمد که بهترین زمان و بدترین زمان باشد، بیان کرد: اکنون شما درچنین شرایطی حضور دارید باید خود را منطبق کنید تا با بدترین ها روبه رو شوید و با بهترین ها پافشاری کنید.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری از جریانات امروز شاید برای خیلی از افراد تازه است اما برای آن هایی که آشنا به مکتب اهل بیت و قران هستند تازگی ندارد، عنوان داشت: آمدن امام یک مسئله تازه نیست بلکه در طول تاریخ اسلام آیات و روایات زیادی داریم که آمدن ایشان را نوید داده است.

عبادی با اشاره به اینکه در قرآن آورده شده: خداوند قومی را ذخیره دارد که آن ها خواهند آمد و اسلام ناب را خواهند آورد، عنوان کرد: پیامبر اکرم (ص) در تفسیر این آیه می فرماید: آن ها از دیدار سلمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه همچنین مسئله انقلاب در روایات شیعه و سنی شهرت دارد، بیان داشت: امام گنجی شافعی محدث بزرگ اهل سنت در کتابی به نام «البیان» روایت می کند: قومی از مشرق زمین ظهور خواهند کرد که در دنیا تحول ایجاد خواهند کرد و بیداری را به جهان منتقل خواهند کرد تا زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) باشند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در روایت حضرت موسی کاظم (ع) آمده است: مردی از قم قیام خواهد کرد و مردم را به حق دعوت خواهد کرد و آن هایی که طرفدار این انقلاب بشوند همچون پاره های آهن محکم و مستحکم در برابر مشکلات مقاومت خواهند کردند.

عبادی با بیان اینکه حتی در برخی از احادیث نام حضرت امام(ره) آورده شده است، افزود: در یک هزار سال قبل کتاب« حجاب القلوب» نوشته شده در آنجا روایتی نقل شده از نبی گرامی اسلام(ص) که می گوید: در آخرالزمان فردی که از اهل بیت من شمرده شود و نام او روح الله باشد این حجاب را از دل ها برخواهد داشت.

وی اضافه کرد: علاوه بر همه این ها خود حضرت امام(ره) سال ها قبل از انقلاب از زبان استاد خودشان یعنی آیت الله شهابادی می دانستند که این انقلاب پیروز می شود و ایشان رهبر این انقلاب خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران هموراه خدمت گذار و پیشرو در علم بوده اند، گفت: شما مردم و مسئولان که در این شرایط سخت و پر از نفاق و حیله پای انقلاب ایستادگی کردید منزلت زیادی در نزد خداوند دارید.