به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح امروز در مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب ضمن تبریک سی و هشتمین فجر انقلاب و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام(ره) اظهار داشت: انقلاب درس های فراوانی برای ما به جای گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه معلمان باید این درسها را به نحو احسن به دانش آموزان یاد دهند خاطرنشان کرد: درس های انقلاب منشا پیشرفت کشور است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه درس های انقلاب به ما اعتماد به نفس آموخت اضافه کرد: دانش آموزان باید این اعتماد به نفس را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

بازوند با بیان اینکه درس دیگری که انقلاب اسلامی برای ما به یادگار گذاشت، خودباوری است که باعث پیشبرد اهداف کشور و انقلاب شد اضافه کرد: خودباوری، خمیرمایه همه کارهای انقلاب است.

وی تاکید کرد: دلیل پیروزی در جنگ هشت ساله تحمیلی نیز این بود که خودباوری را در سرلوحه کار خود قرار داده بودیم.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه امسال، سال اقتصاد مقاومتی است گفت: اقتصاد مقاومتی یک برنامه بلندمدت است.

بازوند افزود: خمیرمایه این برنامه بلندمدت، خودباوری است که باید آن را در رأس تمام امورمان قرار دهیم.