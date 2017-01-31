 مسئولان خراسان جنوبی با نماینده ولی فقیه در استان دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی صبح سه شنبه در دیدار با مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف استان اظهار داشت: حادثه عاشورا واقعه بزرگی بود که در آن هم اسلام و هم مسلمین آسیب دیدند.

آیت الله سید علیرضا عبادی با بیان اینکه خداوند متعال دستگاه آفرینش را برای انسان آفریده است، بیان کرد: در نهایت نیز همه این ها برای عبادت حق آفریده شده اند.

وی اضافه کرد: بنابراین وقتی امام هدایت را در جامعه اسلامی شهید می کنند یعنی محصول عالم ضایع شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، فساد جامعه امروز را ناشی از دوری از مکتب اهل بیت(ع)، اسلام و قرآن دانست و گفت: امروز دنیا به دو قطب حق و باطل تبدیل شده و اگر حق ضایع شود نسل بشر که محصول تشکیلات خالق است، فاسد می شود.

عبادی با بیان اینکه امروز همه در آزمایش بزرگ الهی قرار داریم، عنوان داشت: حکومت فاسد غربی و حکومت الهی اسلامی دو نوع حکومت جاری در جهان است که باید ببینیم که در جایگاه خود به کدام حکومت خدمت می کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اسم مسلمان و شیعه مهم نیست، عنوان داشت: مهم این است که در صحنه عمل کدام جایگاه حق و یا باطل را حمایت می کنیم.