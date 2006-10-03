اردن سفير خود را از قطر فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين اقدام در پي بروز بحران سياسي بين اردن و قطر به سبب راي ندادن نماينده قطر به "زيد بن رعد" نامزد پيشنهادي اردن براي جانشيني كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد در راي گيري آزمايشي صورت گرفت اما خبرگزاري رسمي اردن "پترا" دليل فراخواني سفير اين كشور از قطر را اعلام نكرد.

اين درحاليست كه يك مسئول بلندپايه اردن پيشتر به خبرگزاري فرانسه بدون اشاره به جزئياتي گفته بود كه اردن در نظر دارد تدابير ديپلماتيكي را عليه قطر اتخاذ كند.

بحران در روابط بين دو كشور در روزهاي اخير درپي اتهام اردن به قطر به خاطر عدم راي به نامزد پيشنهادي اين كشور براي جانشيني عنان با وجود اتفاق نظر اتحاديه عرب با اين نامزدي بروز كرد و به گفته مقام هاي اردني، قطر به عنوان تنها كشور عربي حاضر در شوراي امنيت نه تنها به نفع نامزد اردن راي نداده بلكه همچنين براي جمع آوري آرا در حمايت از نامزد كره جنوبي اقدام كرده است.

اردن روز دوشنبه از اين اقدام قطر ابراز شگفتي كرده بود و ناصر جوده سخنگوي رسمي دولت اردن گفته بود: سوالات زيادي نياز به پاسخ دارد و منتظر پاسخ به اين سوالات هستيم و سپس به آنها پاسخ خواهيم داد.